Die Landesregierung hat über den bisherigen Schulbetrieb hinaus ab Montag, 15. März 2021, für die Schüler weiterer Jahrgangsstufen Phasen des Präsensunterrichtes im Wechselmodell ermöglicht.

Um die Kontakte zu reduzieren, sind bei der Einführung des Wechselmodells die Klassen bzw. Kurse in der Regel in zwei Gruppen zu teilen, so dass es in den verbleibenden Wochen bis zu den Osterferien zu einem Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht kommt.

Maskenpflicht

Mit Wiederaufnahme des Wechselunterrichts unter anderem der Sekundarstufe I an den weiterführenden Schulen hat die Stadt Oberhausen die Maskenpflicht an den ÖPNV-Haltestellen auch auf dem Weg von den Haltestellen zu den Schulen und im Schulumfeld ausgeweitet. Diese Maskenpflicht wurde per Allgemeinverfügung aufgrund der steigenden Schülerzahlen für ausgewählte, kritische Bereiche für die Zeit ab dem 15. März 2021 bis zu den Osterferien, analog zu den Reglungen aus dem Jahr 2020, erlassen. Die Allgemeinverfügung wurde per Sonderamtsblatt am 12. März veröffentlicht.

Zusatz-Busse

Parallel dazu sind ab dem 15. März 2021 jeweils morgens und nachmittags acht Zusatz-Busse im Schülerverkehr von STOAG oder beauftragten Subunternehmen im Einsatz. Diese Busse kommen auf den hoch frequentierten Strecken, beispielsweise SB92 Fröbelplatz / Hauptbahnhof, zum Einsatz. Die genauen Linien und Zeiten können der STOAG-Homepage (Aktuelle Meldungen) entnommen werden: www.stoag.de.