Der Corona-Krisenstab Oberhausen vermeldet aktuelle Informationen von Dienstag, 17. November 2020 (Stand 14 Uhr) .

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona einen weiteren Todesfall zu beklagen. Hierbei handelt es sich um eine 85jährige Person die bereits am 11.11. in einem Oberhausener Krankenhaus verstorben ist. Dabei ist noch nicht klar, ob sie an oder mit Corona gestorben ist.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 1174 (1158)

Inzwischen wieder genesene Personen: 1116 (1087)

Todesfälle: 22 (21)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1955 (1703)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 2312 (2266)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Inzidenz): 208,8 (232,5)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 73 (73) Personen; davon werden 15 (13) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 8 (7) von ihnen werden beatmet.

Schulen und Kindertageseinrichtungen

Aktuelle Quarantäne-Zahlen an folgenden Schulen, hier ein Überblick:

Sophie-Scholl-Gymnasium: 74 SuS und 4 Pädagogische Fachkräfte, Index 1 SuS, Quarantäne v. 12.11. bis 25.11.

OGS Hartmannschule: 48 SuS und 1 Pädagogische Fachkraft, Index 1 Pädagogische Fachkraft, Quarantäne v. 11.11. bis 26.11.

Anne-Frank-Realschule: 12 SuS, Index 1 SuS, Quarantäne v. 6.11. bis 19.11.

Schillerschule: 8 SuS, Index 1 PF, Quarantäne vom 10.11. bis 23.11.

GS Osterfeld: 4 SuS, Index 1 SuS, Quarantäne v. 6.11. bis 19.11.

Bertha-v.-Suttner-Gymnasium: 37 SuS und 4 PF, Index 1 Schüler, Quarantäne vom 10.11. bis 23.11.

Heinrich-Böll-Gesamtschule: 13 SuS und 1 PF, Index 2 SuS, Quarantäne vom 9.11. bis 22.11.

Damit befinden sich aktuell insgesamt 196 Schülerinnen und Schüler sowie 13 Pädagogische Fachkräfte in Quarantäne.

Darüber finden in folgenden Schulen derzeit weitere Ermittlungen statt:

Fasia-Jansen-Gesamtschule und Gesamtschule Osterfeld.

Die aktuellen Zahlen für KTEs:

Städt. KTE Stadtmitte: 22 Kinder und 1 Pädagogische Fachkraft, Index eine Pädagogische Fachkraft, Quarantäne vom 9. bis zum 24.11.2020

Städt. KTE Königshardt: 18 Kinder und 5 Pädagogische Fachkräfte, Index eine Pädagogische Fachkraft, Quarantäne vom 11.11. bis zum 24.11.

Kath. KTE St. Joseph: 25 Kinder und 12 Pädagogische Fachkräfte, Index eine Pädagogische Fachkraft, Quarantäne vom 15.11. bis zum 18.11.

Damit befinden sich aktuell 65 Kinder und 6 Pädagogische Fachkräfte in Quarantäne.

Darüber hinaus finden in folgenden KTE derzeit Ermittlungen statt:

Städt. KTE Alsfeld, Kindertagespflege (KTP) Happy Kids, KTP Tagesmutter.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 48.615 (48.072) Tests durchgeführt.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) wurde am Montag, 16. November, 285 (173) Mal zum Thema Corona angerufen. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar