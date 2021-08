Solarstrom für den Eigenbedarf produzieren, die Energiekosten senken und aktiv zum Klimaschutz beitragen. Für Verbraucher:innen bieten sich dazu vielfältige Möglichkeiten. Welche Technologien rund um Sonnenstrom an Balkon und Haus sinnvoll sind, zeigt die Verbraucherzentrale NRW am Freitag, den 03.09.2021 in Oberhausen. Vor Ort kommt ein Modellhaus zum Einsatz, an dem Photovoltaikmodule auf dem Dach und Stecker-Solargeräte am Balkon installiert sind. Ebenso ist eine sogenannte Wallbox zu sehen, die als Ladestation für Elektrofahrzeuge dient.

Aktion zum Einsatz von Photovoltaikanlagen

Anlass für den Termin ist die Aktion "Solarstrom@home" der Verbraucherzentrale NRW zu Solarstromtechnologien. Ob mit dem kompakten Stecker-Solargerät am Balkon, der Photovoltaikanlage auf dem Hausdach oder Mobilitätslösungen rund um Solarstrom: Mitmachen kann jede:r und den eigenen Sonnenstrom erzeugen. Informationen dazu bietet die Verbraucherzentrale NRW unter www.verbraucherzentrale.nrw/sonnenseite und in ihren Beratungsstellen.

WO: CentrO Oberhausen, Luise-Albertz-Platz, 46047 Oberhausen

WANN: am Freitag, 03.09.21 von 10 Uhr bis 14 Uhr