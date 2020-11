Nach dem schweren Unfall eines Tank-Lkw auf der Autobahn A40 direkt unterhalb der Eisenbahnbrücken in Mülheim-Styrum, steht während der Sperrung der A40 und der Eisenbahnstrecke zwischen Essen und Duisburg im Dezember ein Mammutprogramm an: In nur zehn Tagen reißt die DB zwei Brücken ab und baut für die wichtige Eisenbahnverbindung von Essen nach Duisburg die notwendigen Hilfsbrücken ein. Außerdem laufen die geplanten Arbeiten für die zweite Ausbaustufe des elektronischen Stellwerks in Duisburg.

• In der Zeit von Mittwoch, 2. Dezember, 23.00 Uhr bis Montag, 7. Dezember, 4 Uhr, ist die Eisenbahnstrecke zwischen Essen und Duisburg gesperrt.

• Zwischen Freitag, dem 4. Dezember, 20 Uhr, bis Montag, 14. Dezember, 5.00 Uhr, ist die A40 in beide Richtungen gesperrt.