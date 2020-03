Aktuelle Fallzahlen: In Oberhausen gibt es aktuell (Stand 19. März 2020, 08:55 Uhr) 26 bestätigte Verdachtsfälle, die positiv auf CoVid19 getestet worden sind. Insgesamt 193 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Erfreulicherweise konnten 77 Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten hatten, am heutigen Donnerstag aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden.

Trotzdem ist und bleibt es notwendig, dass alle Bürgerinnen und Bürger weiterhin die aufgestellten Anordnungen, Regeln und Verbote strikt befolgen. Nur so kann die Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden.

Die Einhaltung und Umsetzung der Allgemeinverfügung von Mittwoch, 18. März 2020, um den Einzelhandel in Oberhausen bis auf Ausnahmen (u.a. Supermärkte, Apotheken, Banken und Wochenmärkte) grundsätzlich zu schließen, wird von Polizei und Kommunalen Ordnungsdienst gemeinsam kontrolliert. Die Kontrollen erfolgen im gesamten Stadtgebiet an allen Tagen der Woche. Krisenstabsleiter Michael Jehn kündigt an, dass Zuwiderhandlungen verfolgt werden. Zudem wird ein Verfahren vorbereitet, das eine schnelle und konsequente Ahndung möglich macht.

ÖPNV: Die Fahrpläne für die Busse der STOAG wurden reduziert, um sie an den aktuellen Bedarf anzupassen. Weitere Informationen finden Sie tagesaktuell auf der Seite der STOAG oder in der elektronischen Fahrplanauskunft: https://www.stoag.de/fahrplan/informationen-zum-corona-virus.html

Blutspenden können unter Wahrung der notwendigen Schutzmaßnahmen weiterhin stattfinden. Alle wichtigen Informationen zur Blutspende in der derzeitigen Situation finden Sie auf den Seiten der vom Deutschen Roten Kreuz und dem Oberhausener Blutspendezentrum: https://www.blutspendezentren.de/aktuelle-neuigkeiten/an-alle-spender.html

https://www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/

Das Spiel- und Sportfest in Sterkrade am 29. April 2020 wird nicht stattfinden.

Das Frühlingsfest in der City in Alt-Oberhausen vom 26. bis 29. März 2020 ist ebenfalls abgesagt.

Im Amtsblatt vom 16. März 2020 wurde die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 543 „Hessenstraße“ bekanntgemacht. Die öffentliche Auslegung war für den Zeitraum vom 24.03. bis zum 08.05.2020 vorgesehen. Aufgrund der Schließung der Verwaltung verschiebt sich die Auslegung auf unbestimmte Zeit. Der neue Termin wird im Amtsblatt der Stadt Oberhausen noch bekanntgemacht. Ergänzend wird ein entsprechender Hinweis am Eingang des Technischen Rathauses angebracht.