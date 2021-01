Auf Grund der hohen Inzidenzwerte in der Stadt, die vor Weihnachten deutlich über der Grenze von 200 lagen, mussten die Oberhausener Spielplätze seit Ende vergangenen Jahres für die Nutzung gesperrt werden. Inzwischen sind die Werte unter 200 gesunken, sodass im Krisenstab entschieden wurde, die Spielplätze wieder zu öffnen und damit den Kindern und den Familien ein Angebot zur Freizeitgestaltung zu ermöglichen.

Auch das Kinderbüro freut sich über die Öffnung der Spielplätze, weist allerdings darauf hin, dass die in der aktuellen Coronaschutzverordnung definierten Auflagen zwingend einzuhalten sind. Der Mindestabstand durch Kinder bei der Nutzung von Spielplätzen im Freien darf unterschritten werden, für Begleitpersonen gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter. Die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske besteht unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands, auch für Kinder ab dem Schuleintritt.

Die Stadt bittet darum, die für die Spielplatznutzung geltenden Hygieneregeln einzuhalten und überfüllte Spielplätze zu meiden. Nur so kann die Ausbreitung des Corona-Virus verhindert und ein weiterer Schritt in Richtung Normalität gegangen werden.