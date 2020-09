Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet weiter ansteigende Zahlen. Aktuelle Informationen von Sonntag, 20. September 2020 (Stand 12.30 Uhr)

Bedauerlicherweise war am Freitag im Zusammenhang mit Corona einen weiteren Todesfall zu beklagen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 81-jährige Frau, die vor ein paar Tagen positiv auf das Coronavirus getestet und im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt wurde. Sie ist an Corona in Verbindung mit einer chronischen Grunderkrankung verstorben.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 37 (26/31)

Inzwischen wieder genesene Personen: 523

Todesfälle: 14

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 574

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 12,3

Quarantäne

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 194

Davon im Krankenhaus: vier Personen, davon zwei Personen, die intensiv-medizinisch behandelt werden.