Der Corona-Krisenstab Der Stadt Oberhausen kann einen erfreulichen Rückgang bei der Zahl der aktuell mit Covid 19 infizierten Bürger bekanntgeben: Aktuelle Informationen von Donnerstag, 20. August 2020 (Stand 10 Uhr):

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 40 (50 am Vortag)

Inzwischen wieder genesene Personen: 415

Todesfälle: 12

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 467

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 10,4

Quarantäne

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 196

Davon im Krankenhaus: 2; keine Person auf der Intensivstation

Gesamtzahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen: 2026

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 20.801 Tests durchgeführt. Bis zum Beginn der Herbstferien (12. Oktober) bietet die Stadt Oberhausen an, dass sich sämtliche Beschäftigte von öffentlichen und privaten Schulen, Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege freiwillig testen lassen können.

Ab der nächsten Woche (24. August) haben Beschäftigte der Schulen (Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, nichtpädagogisches Personal) die Möglichkeit, sich 14tägig testen zu lassen. Schulverwaltung, Gesundheitsamt, Feuerwehr Oberhausen und das Deutsche Rote Kreuz planen aktuell die strukturierten Abläufe der Testungen. So werden pro Tag einzelne Schulstandorte temporär als Testorte eingerichtet. Hier können sich auch Lehrkräfte der umliegenden Schulen nach fester Terminvergabe testen lassen. Geplant sind am Montag (4. August) rund 200 Testungen, an den Folgetagen rund 250 Testungen.

Drive-In Test am Niederrheinstadion

Die Testungen für den Bereich der KTEs und Kindertagespflege haben in dieser Woche begonnen. An zwei Tagen (Mittwoch und Donnerstag) können sich die Erzieher am Drive-In am Niederrheinstadion testen lassen. Auch niedergelassene Ärzte bieten Tests für diese Personengruppen an. Eine Liste von Arztpraxen, die einen Abstrich im Bereich der KV-Nordrhein anbieten, ist unter folgendem Link an coronavirus.nrw/patienteninformationen zu finden.

Die Testungen sind vorerst alle 14 Tage und in abwechselndem Turnus bei niedergelassenen Vertragsärzten (insbesondere Hausärzten) und in Testzentren möglich.

Kontrollen

Die Polizei hatte am gestrigen Mittwoch, 19. August, keine Einsätze mit dem Stichwort „Pandemie“. Der Kommunale Ordnungsdienst erstellte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Zudem kontrollierte der KOD vermehrt Haltstellen zu Schulzeiten. Hier ist eine deutliche Normalisierung festzustellen, nachdem es gerade in der letzten Woche zum Schulstart zu überfüllten Haltestellen kam.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) wurde am Mittwoch, 19. August, 72 Mal zum Thema Corona angerufen. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. An Wochenenden und Feiertagen ist die Hotline nicht besetzt.