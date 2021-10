Am kommenden Samstag öffnet die evo ihre Kraftwerkstüren. Anlässlich des großen Jubiläumsjahres findet der Tag der Kraftwerksführungen statt. Wie Strom bei der Energieversorgung Oberhausen AG (evo) entsteht und in die Haushalte der Oberhausener gelangt, erklären die Experten aus den evo-Kraftwerken am kommenden Samstag, 23. Oktober, zwischen 12 und 17 Uhr. Über den Tag verteilt finden durch das Heizkraftwerk I an der Danziger Straße 31 drei Führungen statt – um 12.30 Uhr, um 13.45 Uhr und 15 Uhr.

Auch zwischen den Führungen kommt sicher keine Langeweile auf: Die Physikanten unterhalten alle Gäste mit spannenden Wissenschafts-Shows rund um das Thema Energie, evo-Maskottchen Rasmus schaut vorbei und am evo-Glücksrad gibt es für Groß und Klein schöne Preise zu gewinnen. Selbstverständlich sorgt das Team der evo-Kantine für das leibliche Wohl. Alle Kunden der evo, die Lust haben, am Samstag vorbeizukommen und eine Führung mitzumachen, können sich noch bis Freitag, 22. Oktober, 10 Uhr, per E-Mail an redaktion1@evo-energie.de anmelden. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Der Tag der Kraftwerksführungen findet coronakonform statt. Während der Führung muss eine medizinische Maske getragen werden. Außerdem wird beim Einlass auf das Gelände der 3G-Status aller Besucher überprüft. Die Nachweispflicht gilt ab einem Alter von 12 Jahren. Alle Information zum Event gibt es außerdem online unter www.evo-energie.de/evo veranstaltungen/kraftwerksfuehrung-evo.