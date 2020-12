Wie kann Medienerziehung gelingen? Was kann oder muss beachtet werden? Wieviel Fernsehen ist gesund? Welche Medien sind überhaupt geeignet? Wie sind die Empfehlungen? Wie ist mein persönliches Verhältnis dazu? Reflektieren Sie an diesem Abend über den Umgang mit Medien in Ihrer Familie.

Alternativ auch als Onlineangebot möglich! Gerne anfragen!

Mehr Informationen auf der Website des Friedensdorf International

Kursleitung: Julia Lemke

Donnerstag, 19:30 – 21:45 Uhr

4,- € (3 USTD)

08.04.2021

A 21002 E

Familienzentrum Alsbachtal