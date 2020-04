Angesichts des sonnigen Wochenendes, das uns vorausgesagt wird, und der anstehenden Ostertage appelliert der Leiter des Krisenstabs, Michael Jehn, an alle Oberhausenerinnen und Oberhausener: „Befolgen Sie bitte weiterhin die strikten Kontaktbeschränkungen und halten Sie den Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein. Nur so kann es gelingen, eine größere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern und Leben zu retten.“

Allen Verantwortlichen sei klar, dass es niemandem leicht fällt, die seit dem 22. März 2020 geltenden Beschränkungen einzuhalten, so Jehn weiter. Umso erfreulicher sei es, dass die überwiegende Mehrheit dies tat. Denn die Ausbreitung des Virus kann noch immer nur durch die soziale Distanz und die Einhaltung der Hygienevorschriften verhindert werden. Und das Nichtbefolgen der aktuell von der Landesregierung NRW nochmals verschärften Verhaltensregeln könnte dazu führen, dass die Anzahl der Infektionen rasant nach oben schnellen und viele Menschen gefährdet würden, erklärte der Leiter des Krisenstabs. Die am 30. März von der Landesregierung nachgebesserte Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen weist den Kommunalen Ordnungsdienst und die Polizei an, diese energisch und konsequent durchzusetzen. Das heißt: Bei Verstößen gegen die Coronaschutz-Verordnung werden Ordnungsgelder verhängt oder sogar Strafanzeigen erstattet werden müssen.



Personalausweis mitführen

Wichtiger Hinweis: Es gibt zwar keinen gesetzlichen Zwang, aber bitte denken Sie daran, beim Aufenthalt im Freien Ihren Personalausweis mitzuführen. Alle wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Stadtseite www.oberhausen.de/corona sowie auf facebook.com/oberhausen.de