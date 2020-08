Die Corona-Regeln an unseren Schulen sind in aller Munde. Es wird gesprochen, diskutiert, befürwortet und dagegen argumentiert. Besonders die Erwachsenen halten mit ihren Meinungen nicht hinter dem Berg.

Ab dem 1. September setzt NRW die umstrittene Maskenpflicht im Unterricht für Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen aus.

Aber wie lief es so mit den ganzen Regeln und Auflagen an den Schulen? Mir war es wichtig, dass mal die Jüngeren zu Wort kommen. Deshalb habe ich in den letzten Tagen einige Schüler/innen befragt.

Was denken Kinder und Jugendliche über die Corona-Auflagen in der Schule? Stehen sie hinter den Regeln oder können sie es so gar nicht nachvollziehen?

Julian, 12 Jahre, Realschule, Duisburg

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

Bei uns auf der Schule ist es so, dass wir den Hintereingang benutzen müssen. Wir müssen Mundschutzmasken nutzen und müssen auf unserer Position sozusagen die ganze Zeit bleiben. Wenn wir in die Klasse kommen, müssen wir den Notfallausgang benutzen; die Treppe hoch und runter. Und wenn wir in die Klasse kommen, müssen wir einen Meter Abstand halten. Dann setzen wir uns hin, und dann müssen wir immer in einer Reihe zum Waschbecken gehen und uns die Hände waschen. Wir dürfen nur zehn Minuten vor Schulbeginn auf den Schulhof.

Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Also ich finde es nicht so gut, dass wir mit den Masken im Unterricht sitzen müssen; also vier Stunden. Ich kann das nicht ertragen, da es ja eine Bullenhitze ist und man auch darunter schwitzt. Mir fällt einfach, dass wir immer die Hände waschen müssen. Das ist eigentlich ganz einfach für mich, weil wir das ja immer zuhause machen. Deswegen fällt mir das am einfachsten.

Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

Also bei uns auf der Schule halten sich nicht viele an die Regeln. Wenn wir immer in die Pause gehen, dann geben sich die meisten Leute Handschläge, machen die Mundschutzmaske ganz nach unten und umarmen sich manchmal. Das finde ich halt nicht so gut bei uns auf der Schule, weil die Lehrer müssen sich ja darum kümmern. Und das ist halt auch schwierig für die Lehrer.

Wenn die Schüler sich beim ersten Mal nicht daran halten an die Regeln, dann kriegen die eine Ermahnung. Und wenn die das noch mal machen, rufen die die Eltern von dem Kind an und das muss dann von seiner Mutter abgeholt werden, also von den Eltern.

Vor der Schule haben wir Zettel bekommen, wo die Regeln alle drauf standen ,und dass wir halt unterschreiben müssen, dass wir dazu stehen sozusagen und uns an die Regeln halten.

Was ich auch blöd finde ist, dass die meisten Lehrer immer die Masken abziehen, weil die ja 1,50 Meter Abstand halten. Die meisten Lehrer z.B. unser Englischlehrer oder unser Mathelehrer, sagen "Wir lassen die Masken auf, weil es unfair gegenüber den Schülern ist". Und dann lassen die die Masken auf und finden das halt fair uns gegenüber.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emily, 13 Jahre, Realschule, Oberhausen

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

Bei uns gibt es die Regeln, dass wir nur während des Unterrichts zur Toilette dürfen. Nicht in den Pausen, weil da sonst zu viel los ist. Wir müssen, wenn wir rein kommen die Hände deinfizieren, wenn wir raus gehen und zwischendurch noch. Dann müssen wir immer die Maske tragen. Wir dürfen die nur zum Trinken zwischendurch abnehmen oder wenn wir draußen essen und trinken.

Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Ich finde das blöd mit der Maske. Ich finde das auch schwer mit der Maske, weil man sich kaum konzentrieren kann. Aber einfach ist es halt, wenn du dann draußen bist und essen kannst und die Maske abnehmen kannst.

Die Tische müssen wir auch doch desinfizieren. Die müssen wir selber desinfizieren bei manchen Lehrern, bei manchen Lehrern wird das von der Putzfrau gemacht. Meistens machen das aber die Putzfrauen. Es gibt festgelegte Plätze. Wir düfen uns nicht umsetzen. Die Lehrer kommen. Wir gehen nicht. Außer bei unseren Wahlpflichtfächern. Da müssen wir zu einem Raum gehen. Da haben wir dann auch feste Plätze.

Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

Viele halten sich dran, aber auch viele nicht. Ich weiß von einer Freundin, die in einer anderen Klasse ist, dass einer von denen die Maske nicht aufgesetzt hat und dann zum Direktor gehen musste und sich dafür verantworten musste und auch eine Strafe bekommen hat. Aber eigentlich halten sich die meisten dran.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilenia, 9 Jahre, Grundschule, Dinslaken

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

Die Masken.

Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Mir fällt es schwer, dass ich die Maske anhabe. Mir fällt einfach, wenn ich sie am Tisch absetzen kann.

Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

Ja, die Masken werden aufgesetzt. Ich habe schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht dran gehalten haben. Dann haben die Lehrer geschimpft.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alex*, 13 Jahre, Gymnasium, Wesel

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

Wir haben jetzt eine Maskenpflicht. Wir müssen immer überall eine Maske tragen; auch im Unterricht und auf dem Schulhof. Es sei denn, wir essen oder trinken etwas, dann dürfen wir die kurz abnehmen.In den Pausen müssen wir auch eine Maske tragen. Wir müssen eigentlich immer eine Maske tragen. Wir sollen auch unsere Hände desinfizieren, aber das macht eigentlich keiner. Das Desinfektionsmittel ist auch manchmal leer an manchen Ständen.

Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Ich finde das schon blöd mit der Maske, weil wenn man dann für sechs oder neun Stunden; einfach den ganzen Tag eine Maske an hat, wird es ja auch nach einer Zeit warm. Bei den Temperaturen ist es im Moment auch ziemlich schlimm, den ganzen Tag die Maske anhaben zu müssen. Es stört halt einfach mit der Maske.

Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

Die meisten halten sich daran, dass man die Masken auf hat; außer beim Essen und Trinken. Es gab aber auch schon so Einzelfälle, dass Lehrer es nicht eingesehen haben, dass man in der Schule rumgelaufen ist und was gegessen hat und deswegen keine Maske auf hatte. Dann ist eine Lehrerin zu unserem Klassenlehrer gegangen und hat gesagt, dass ein Schüler keine Maske auf hatte. Aber der Klassenlehrer hat gesagt, dass er uns das erlaubt hat. Er fand das nicht schlimm. Die andere Lehrerin wollte, dass wir erst mal Ärger bekommen.

Manche Lehrer sagen, dass wir die Masken gar nicht abnehmen sollen oder wir müssen ganz weit weg gehen von allen anderen. Manche sagen, wenn wir was essen oder trinken wollen, können wir die einfach abnehmen.

Noch mal zu den Regeln: Die Lehrer müssen auch eine Maske anziehen. Es sei denn, sie sind mehr als 1,5 Meter von den Schülern entfernt. Dann dürfen sie die Maske auch abziehen.

Es gibt aber auch Lehrer, die die Maske die ganze Zeit anlassen, weil sie es unfair gegenüber den Schülern finden. Es ist ja blöd, wenn jeder der Schüler bei dem warmen Wetter mit einer warmen Maske rum laufen muss und die Lehrer nicht, weil sie ein bißchen mehr Abstand zu uns haben. Dann lassen manche Lehrer die Maske einfach an. Das finde ich gut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sophie, 11 Jahre, Gymnasium, Dorsten

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

Man muss die Maske immer tragen, außer beim Sport und beim Essen und Trinken. Man muss, wenn man keine Maske trägt 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand halten. Wir gehen immer auf den Sportplatz, damit Abstand halten besser funktioniert.



Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Ich finde es nicht so gut mit den Masken. Ich kann mich mit der Maske nicht so gut konzentrieren.



Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe zumindest noch nichts davon mitbekommen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mark*, 12 Jahre, Gymnasium, Gelsenkirchen

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

Immer Abstand halten, immer Maske tragen, nur in eine Richtung gehen. Es dürfen immer nur sechs Leute zur Toilette. Kiosk und Mensa waren lange zu und haben jetzt als Testlauf geöffnet. Sportunterricht ist nur draußen mit Abstand ohne Maske.

Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Die Regeln finde ich blöd. Bei der Hitze kann man mit der Maske schlecht atmen. Das Abstandhalten fällt mir auch manchmal schwer. Aber ich weiß, dass es wichtig ist, die Regeln einzuhalten.

Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

An die Abstandsregel hält sich kaum jemand. Der Mundschutz wird von einigen manchmal unter die Nase gezogen. Bisher habe ich nicht mitbekommen, dass es dafür Konsequenzen gab. Oft sind aber auch die Laufwege zu eng, um den Abstand zu halten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hannah, 16 Jahre, Gymnasium, Duisburg

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

Wir haben als erstes natürlich den Mund-Nase-Schutz, den wir alle die ganze Zeit tragen müssen. Also auch auf dem Schulgelände, wenn wir in den Pausen sind. Das heißt, dass wir den gar nicht abnehmen dürfen bis wir nach Hause gehen. Und wir müssen uns halt jedes Mal, wenn wir in die Schule gehen die Hände desinfizieren. Da steht dann auch immer ein Lehrer, der guckt, dass es auch jeder macht. Wir haben auch andere Gänge. Wir dürfen nur in bestimmte Richtungen laufen. Ein paar Treppenhäuser sind gesperrt, wo man nur hoch laufen kann. EIn paar sind gesperrt, wo man nur runter laufen darf. Ist halt alles ein bißchen einengend.

Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Ich finde es nicht so toll. Man fühlt sich schon irgendwie kontrolliert. Man ist halt nicht frei da unterwegs. Man muss einen Weg laufen. Das ist blöd, wenn man einen Raum auf der anderen Seite hat oder halt direkt nebenan. Man darf nicht nach rechts laufen. Man muss dann ein Mal komplett von unten bis oben wieder durch laufen.

Mit der Maske ist es sehr schwer zu atmen. Das Verstehen, nicht im Sinne von Unterrichtsstoff, sondern im Sinne von akkustisch jemanden verstehen, ist schwer.Gerade, wenn man hinten sitzt, versteht man meistens den Lehrer nicht, der dann vorne eine Maske auf hat oder auch andere Mitschüler.

Die Hände desinfizieren ist eigentlich das Leichteste, was man da machen kann.

Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

Eigentlich hält sich der überwiegende Teil daran. Wir müssen uns ja dran halten. Gerade am Anfang als wir in der Pause waren, dachten halt alle, dass wir die Masken wenigstens auf dem Schulhof abnehmen dürfen.Durften wir dann aber doch nicht. Und wenn grad mal kein Lehrer guckt, ziehen sich einige die Maske bis unter die Nase. Damit man, wenn man Treppen hoch gelaufen ist überhaupt Luft bekommt. Die Lehrer sind dann direkt auf uns zu gekommen und sagten "Maske hoch". Wenn man das nicht macht, wird man verwiesen. Bis jetzt wurden wir alle nur verwarnt: Bitte Maske hoch. Beim nächsten Mal wird man dann für den Tag suspendiert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lara, 10 Jahre, Realschule, Oberhausen

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

In der Schule hat sich wegen Corona folgendes geändert: Wir müssen Abstand halten und den ganzen Tag die Maske tragen. Auch, wenn es heiß ist, müssen wir die Maske an haben. Wenn wir trinken wollen, dürfen wir die Maske runter nehmen. Nach dem Trinken müssen wir sie sofort wieder auf ziehen.

Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Mir fällt es schwer, den ganzen Tag die Maske zu tragen. Man kriegt kaum Luft. Es ist sehr heiss und mir wird schwindelig. Es ist sehr blöd, dass man dann keine Luft kriegt. Man versteht sich auch nicht so gut. Mir fällt es aber sehr leicht Abstand zu halten.

Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

Bei mir in der Schule hält sich jeder an die Regeln, und es ist noch nichts passiert. Allerdings fällt es jedem schwer, im Bus Abstand zu halten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lara, 13 Jahre, Gymnasium, Oberhausen

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

Wir müssen im ganzen Schulgebäude und auch auf dem Schulhof einen Mundschutz tragen. Diesen dürfen wir nur abnehmen, wenn wir etwas essen oder trinken wollen. Außerdem müssen alle Schülerinnen und Schüler rechts auf den Fluren laufen, damit uns niemand entgegen kommt.

Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Generell finde ich es gut, dass es solche Regeln gibt. Manchmal ist es sehr schwer, die Maske im Unterricht zu tragen, da es im Klassenraum meistens sehr warm ist. Auf dem Schulhof eine Maske zu tragen, fällt mir relativ leicht, da man an der frischen Luft ist. Dadurch geht das sehr gut.Rechts auf den Fluren zu laufen, ist meistens schwer, da man einfach nicht daran gewöhnt ist.

Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

Es halten sich fast alle gut an die Regeln. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen. Manche Schülerinnen und Schüler tragen die Maske nicht über der Nase und halten sich nicht an die Regeln im Flur. Wenn Lehrer mitkriegen, dass wir den Mundschutz nicht richtig tragen, machen die Lehrer uns darauf aufmerksam, aber richtige Konsequenzen gab es für diejenigen nicht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Jonah, 12 Jahre, Gymnasium, Duisburg

Welche Corona Regeln und Auflagen gibt es an deiner Schule?

Wir müssen Abstand halten, dürfen uns nicht berühren, müssen Masken tragen. Wenn wir in die Schule gehen, müssen wir uns die Hände desinfizieren. Wir gehen durch eine Schleuse in die Schule, wo ein Lehrer sitzt, der uns sagt, dass wir uns die Hände desinfizieren sollen. Er erinnert uns auch daran, wenn wir die Maske nicht tragen.

Wie findest du das? Was fällt dir schwer? Was fällt dir relativ einfach?

Ich finde das eigentlich ganz gut. Eigentlich fällt mir nicht so viel schwer, außer die Maske tragen. Mit der Maske war es auch noch schwer, weil es so heiß war. Einfach fällt mir das Hände desinfizieren.

Was ist dein Eindruck? Hält sich der überwiegende Teil der Schüler an die Corona Regeln und Auflagen? Hast du schon mitbekommen, dass sich Schüler nicht daran gehalten haben? Wenn ja, wie haben die Lehrer dann reagiert? Hatte es Konsequenzen für diejenigen?

Nicht alle, aber viele. Wenn sich Schüler nicht daran gehalten haben, haben die Lehrer eine Ermahnung gegeben und dann gesagt, wenn es noch ein Mal vorkommt, dass die ohne Maske gesehen werden, dann müssen sie die Schule für den Tag verlassen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So, das war jetzt ein kleiner Einblick. Zehn Kinder, die mir meine Fragen beantwortet haben. Ich fand es sehr interessant. So kann man sich den Alltag der Schüler/innen etwas besser und bildlicher vorstellen. Es gibt an den Schulen Regeln und Auflagen, an die sich alle halten müssen. Der Schulalltag ist ein anderer geworden. Es hat sich vieles verändert. Es ist anders als früher, es ist neu, es ist anstrengender, es ist komisch, es ist eine Herausforderung,....., aber es ist auch extrem wichtig, bestimmte Regeln einzuhalten. Ich finde, dafür haben die Kinder und Jugendlichen Lob und natürlich ein "Dankeschön" verdient. Ihr seid Klasse.

Ich möchte mich noch bei allen oben genannten Kindern und Jugendlichen für die kleinen Interviews bedanken. Danke für eure offenen und ehrlichen Antworten, die uns einen kleinen Einblick in euren Schulalltag, aber auch in eure Gedanken- und Gefühlswelt ermöglicht haben.



* Name geändert