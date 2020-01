Wegen Baumaßnahmen in Osterfeld muss am 29. Januar zwischen 9 und 15 Uhr die Fernwärme-Hauptleitung nach Osterfeld unterbrochen werden. Konkret bedeutet das, dass alle Kunden in Osterfeld in diesem Zeitraum keine Fernwärme beziehen können.Durch nachfolgende Baumaßnahmen ist es leider nicht möglich, die Maßnahme in den Sommer zu verschieben.



Die Oberhausener Netzgesellschaft mbH bittet alle Betroffenen um ihr Verständnis.

Die Oberhausener Netzgesellschaft ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Energieversorgung Oberhausen AG (evo). In deren Auftrag betreibt und wartet die Netzgesellschaft die Oberhausener Energienetze für Fernwärme, Erdgas und Strom.