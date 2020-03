In Oberhausen gibt es aktuell (Stand 17. März 2020, 8:50 Uhr) 13 bestätigte Verdachtsfälle, die positiv auf CoVid19 getestet worden sind. Insgesamt 204 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Angeordnet werden in der Allgemeinverfügung

Regelungen für Reiserückkehrer/-innen,

Maßnahmen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe,

Schließungen oder Einstellungen von Einrichtungen, Begegnungsstätten und

Angeboten:

- Alle Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos und Museen unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen

- Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen

- Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen

- Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen

- Zusammenkünfte in Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros

- Gleiches gilt für Prostitutionsbetriebe.

die Voraussetzungen des Zugangs zu Bibliotheken, zu Restaurants und Gaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen,

die Voraussetzungen bzw. Einschränkungen beim Zugang zu Einrichtungshäusern, Einkaufszentren, „shopping-malls“ oder „factory outlets“ und vergleichbaren Einrichtungen, die mehr als 15 einzelne Geschäftsbetriebe umfassen,

die Absage aller öffentlichen Veranstaltungen.