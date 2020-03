Das Land NRW macht ernst, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern werden vorläufig verboten, müssen abgesagt werden.

Das betrifft in Oberhausen vor allem die Arena in der Neuen Mitte, aber auch die Turbinenhalle mit ihren Konzerten. Johannes Oerding sollte am Freitag in der Arena auftreten vor ausverkauftem Haus, am Samstag wollte Comedian Dieter Nuhr sein Publikum begeistern.

Auch die Sportgala der Stadt muss abgesagt werden, gleiches gilt das Symphoniekonzert am kommenden Dienstag in der Stadthalle.

Die Stadt kündigt weitere Informationen im Laufe des Mittwoch an.