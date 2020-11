Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Mülheim zuletzt zumindest unter der Marke von 200 lag, ist die Bedrohung durch das Coronavirus weiter hoch. Am Freitag wurde die Zahl 187 gemeldet. Das veranlasste Oberbürgermeister Marc Buchholz nun zu einer weiteren Videobotschaft an die Bürger der Stadt.

"Ich wende mich in dieser besonderen Coronazeit erneut an Sie, mit der Bitte, dass sich alle - wirklich alle - nochmal bewusst werden, in welcher besonderen Situation wir in dieser Zeit auch hier in Mülheim sind", so der Oberbürgermeister in seiner neuen Videobotschaft. "Ich möchte besonders Sie als Elternteile daran erinnern: Bitte, sprechen Sie mit Ihren Kindern über die geltenden Regeln und weisen Sie sie darauf hin, Abstand zu halten, wo immer es geht."