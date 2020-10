Von mittlerweile drei Streikterminen war auch die WBO betroffen. Diese hatten Auswirkungen auf die geplante Abholung von Restmüll, Biomüll, Papier, Sperrmüll und der gelben Tonne.

Die Tonnen, die im Zuge des Streiks im Stadtgebiet stehengeblieben sind, leert die WBO im Laufe der nächsten Wochen. Die WBO bittet die Bürger die vollen Tonnen weiterhin an der Straße stehen zu lassen.

Die Abfuhr von Restmüll und Biomüll hat in dieser Woche Vorrang, da die Inhalte schneller faulen und dadurch unangenehme Gerüche entstehen können.

Die stehengebliebenen blauen Tonnen mit der ursprünglich geplanten Abholung 15. und 20. Oktober werden von der WBO in der Kalenderwoche 44 vom 26. bis zum 30.Oktober geleert.

Sollte alles nach Plan funktionieren, sind spätestens Ende der nächsten Woche alle Tonnen, die aufgrund des Warnstreiks nicht geleert wurden, abgeholt.