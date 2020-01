Zum 1. Januar 2020 steigen die Ticketpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) moderat um durchschnittlich 1,8 Prozent. Kunden mit Bartickets aus dem Jahr 2019 werden gebeten, diese entweder bis zum 31. März 2020 abzufahren oder bis zum 31. Dezember 2022 in den KundenCentern der Verkehrsunternehmen gegen Tickets mit dem jeweilig neuen Preisstand umzutauschen.

Alle im Jahr 2019 gekauften Einzel, 4er- und 10er-Tickets, 24- und 48-StundenTickets, Tages- oder ZusatzTickets sind noch drei Monate gültig und können für Fahrten mit Bus und Bahn im jeweiligen Geltungsbereich genutzt werden. Zudem können Nahverkehrskunden diese alten Tickets bis zum 31. Dezember 2022 in allen KundenCentern und bei einigen Vertriebspartnern gegen Tickets mit dem neuen Preisstand eintauschen. Sie zahlen lediglich die Differenz zwischen altem und neuem Preis. Reguläre Monatskarten für Dezember 2019 sowie dazugehörige Aufpreise, beispielsweise für die 1. Klasse, gelten bis zum Betriebsschluss des 2. Januar 2020. Monatskarten für Januar 2020 inklusive der Aufpreise werden nur noch zum neuen Preisstand vom 1. Januar 2020 ausgegeben. 7-TageTickets und 30-TageTickets, die noch im Jahr 2019 gekauft wurden, gelten unabhängig vom Jahreswechsel für die angegebene Zeit.

Informationen zu den Tickets und Tarifen im VRR finden sich unter: https://www.vrr.de/de/tickets-tarife/ticketuebersicht

Beförderung von Kindern

Ab Januar fahren auch Kindergartenkinder über sechs Jahren bis zum Zeitpunkt ihrer Einschulung kostenlos. Diese Regelung wird bereits beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) sowie im Aachener Verkehrsverbund (AVV) angewandt. Die Regelung um VRR-Gebiet zahlt auf das Ziel einer einheitlichen Regelung für ganz NRW ein.

Im kommenden Jahr steht das 40-jährige Jubiläum des VRR im Kalender. Basierend auf dem Start des VRR-Tarifes am 1. Januar 1980 möchte der VRR seinen Geburtstag mit verschiedenen Aktionen feiern. Im gesamten Jahr 2020 können Fahrgäste beispielsweise an ihrem Geburtstag ganztägig im VRR-Gebiet kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Inhaber eines Monatstickets, eines Abotickets oder eines 7-TageTickets dürfen an ihrem Ehrentag zwei Personen kostenfrei im gesamten Verbundraum mitnehmen – und zwar zusätzlich zu der regulären Personenmitnahme ihres Tickets.

Informationen zur Geburtstagsaktion: https://www.vrr.de/de/tickets-tarife/ticketuebersicht/freie-fahrt-am-geburtstag/