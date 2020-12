Corona-Krisenstab Oberhausen: Aktuelle Informationen von Dienstag, 29. Dezember 2020 (Stand 12 Uhr)

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona neun weitere Todesfälle zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um sieben Frauen im Alter von 79 (2), 82, 85, 89 und 92 (2) Jahren sowie zwei Männern im Alter von 63 und 91 Jahren.

Hinweis: Nach dem Infektionsschutzgesetz finden Eingang in die Zählung der Todesfälle sowohl Personen, die an Corona verstorben sind, als auch solche, die mit Corona gestorben sind. Das Robert Koch-Institut nimmt als Bundesbehörde für Infektionskrankheiten hier keine Unterscheidungen vor.



Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 960 (855)

Inzwischen wieder genesene Personen: 4104 (4071)

Todesfälle: 116 (107)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1807 (1706) Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 5180 (5033)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 155,6 (138,1)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 156 (169) Personen; davon werden 20 (21) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 14 (16) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 61.653 (61.403) Tests durchgeführt.