Was würden Sie alles gerne mal tun? Und was hindert Sie daran? Diese Übungseinheit zeigt uns auf, welche Mächte in uns verhindern, dass wir Zeit finden, glücklich zu sein. Wir werfen zudem einen Blick auf Zeiträuber und lernen Methoden, ihnen das Handwerk zu legen. Dabei hinterfragen wir, ob Effizienz – das Alllheilmittel unserer Zeit – uns zuträglich ist oder ob das Glück nicht möglicherweise dadurch verloren geht.

Kursleitung: Nathalie Berude-Scott

19:00 – 20:45Uhr

7,50 € (2 USTD)

Dienstag, 31.03.2020

G 20022 E

FRIEDENSDORF BILDUNGSWERK

Tel.: (02064) 4974 141

Internet: www.fridensdorf.de/bildungswerk

E-Mail: bildungswerk@friedensdorf.de