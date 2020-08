Der Corona-Krisenstab der Stadt Oberhausen nennt die aktuellen Corona-Zahlen von Montag, 17. August (Stand 10 Uhr). Die Zahl der aktuell Infizierten bleibt damit wie am Wochenende knapp unter 60.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 58

Inzwischen wieder genesene Personen: 383

Todesfälle: 12

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 453

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 13,7

Nachtrag für Sonntag, 16. August: Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 15,2

Quarantäne

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 198

Davon im Krankenhaus: 3; keine Person auf der Intensivstation

Gesamtzahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen: 1930

Positiver Fall in Kindertageseinrichtung

Bei einem symptomfreien Kindergartenkind wurde bei seiner Einweisung in ein Krankenhaus ein Abstrich mit positivem Ergebnis gemacht. Daraufhin wurden insgesamt 13 Personen (Erzieher und Kinder) der Gruppe noch am Sonntag, 16. August, im Drive-In abgestrichen. Das EKO hat die Beprobungen am gleichen Tag untersucht. Alle Ergebnisse waren hier negativ. Dennoch wurden für die Personen Quarantäne angeordnet.

STOAG

Aufgrund vermehrter Hinweise wegen überfüllter Busse und Haltestellen zum Schulstart setzt die STOAG verstärkt weitere Fahrzeuge ein, um die Auslastung gerade zur Schulzeit in den Morgen- und Mittagsstunden zu reduzieren. Ein mobiles Team der STOAG wurde bereits in der letzten Woche zu betroffenen Haltestellen geschickt, um hier den kontrollierten Zustieg in die Fahrzeuge zu organisieren und den Zustieg zu entzerren.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 19.951 Tests durchgeführt. Bis zum Beginn der Herbstferien können sich Beschäftigte von Schulen, Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege freiwillig testen lassen. Diese Testungen gehen für den Bereich der KTEs und Kindertagespflege in dieser Woche los. An zwei Tagen (Mittwoch und Donnerstag) können sich die Erzieherinnen und Erzieher am Drive-In am Niederrheinstadion testen lassen. Auch niedergelassene Ärzte bieten Tests für diese Personengruppen an.