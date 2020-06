Aktuell infizierte Personen: 10; inzwischen wieder genesene Personen: 248; Todesfälle: 11;

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 269; Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 3,3.



Quarantäne

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 53

Davon im Krankenhaus: 3, davon niemand auf der Intensivstation

Gesamtzahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen: 1314

Testungen

In Oberhausen wurden bisher insgesamt 10.880 Personen getestet.

Kontrollen

Die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst hatten am Dienstag, 9. Juni, keine Einsätze im Zusammenhang mit der Corona-Krise.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) wurde am Dienstag, 9. Juni, 31 Mal angerufen. Sie ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Am Feiertag „Fronleichnam“ ist die Hotline nicht besetzt.

Notbetreuung von Kindern

Am Dienstag, 9. Juni, wurden 345 Kinder in Grundschulen, 22 in weiterführenden Schulen und 65 Kinder in Förderschulen betreut.