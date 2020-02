Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es auf der Linie RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ am Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 1. März, auf dem Streckenabschnitt zwischen Bottrop und Oberhausen zu vereinzelten Zugausfällen in den Morgen- und Abendstunden. Die NordWestBahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Am Samstag, 29. Februar, entfallen die regulären Zugverbindungen ab Bottrop bis Oberhausen mit den Abfahrtszeiten um 22:33 Uhr und 23:33 Uhr am Abend. Am Sonntag, 1. März, entfallen die regulären Zugverbindungen ab Bottrop bis Oberhausen mit den Abfahrtszeiten um 6:33 Uhr und 7:33 Uhr am Vormittag. Alle vier Verbindungen werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Bottrop Hbf zur Minute 03 und somit 30 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Die Ankunft in Oberhausen Hbf erfolgt zur Minute 38 und somit 6 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. In Oberhausen besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RE 44 nach Duisburg.

Von Duisburg Hbf nach Bottrop Hbf

Von Duisburg nach Oberhausen fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan. Am Samstag, 29. Februar, entfallen die regulären Zugverbindungen von Oberhausen nach Bottrop mit den Abfahrtszeiten um 22:13 Uhr und 23:13 Uhr. Am Sonntag, 1. März, entfallen die regulären Zugverbindungen von Oberhausen nach Bottrop mit den regulären Abfahrtszeiten um 6:13 Uhr und 7:13 Uhr. Alle vier Zugverbindungen werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Oberhausen zur Minute 19 und somit 6 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Die Ankunft in Bottrop erfolgt zur Minute 43 und somit 18 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindungen.

Die Fahrgäste werden gebeten, die veränderten An- und Abfahrzeiten bei ihrer Reiseplanung zu beachten.

Die NordWestBahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf zu melden).

Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de unter Baumaßnahmen verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar.

Haltestellen der Ersatzbusse:

Bottrop Hbf Haltestelle „Bottrop Hbf“

Bottrop-Vonderort Haltestelle „Bottrop-Vonderort Bf“

OB-Osterfeld Süd Haltestelle „Osterfeld Süd Bf“, Bussteig 1

Oberhausen Hbf Haltestelle „Oberhausen Hbf“, Bussteig 10