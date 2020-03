wegen der abwechslungsreichen Landschaft, dem ständig, wechselndem Licht und der klaren Luft.

Auf einer Fläche von ca. 103 000 m² leben ca. 357 000 Menschen. Davon ca. 60% in und um Reykjavik. Die Insel ist die größte Vulkan-Insel der Erde und befindet sich unterhalb des nördlichen Polarkreises.

Wir kannten Island schon ein wenig durch eine Schiffsreise. Damals hatten wir 3 Tage Zeit Island kennen zulernen. Zuwenig, aber genug um festzustellen, dass wir dieses wunderschöne Land näher ansehen wollten.

Nach einigen Recherchen und lesen von Reiseberichten entschieden wir uns für den Süden Islands. Der Schwerpunkt der Reise lag auf Fotografie und wegen der hellen Nächte wählten wir den Juni als idealen Reisemonat. Das dieser Monat zur Hauptsaison zählt, haben wir nicht bedacht. Aber dazu später mehr.

2018 war es so weit. 11 Tage sollten es sein. Ein Flug mit Eurowings war schnell gefunden und gebucht.

Danach buchten wir ein Auto. Es sollte ein einfaches Fahrzeug sein, weil wir nur die offiziellen Straßen befahren wollten.

In Island sind die Straßen nach Klassen mit Buchstaben eingeteilt. Man darf einige Straßen nur mit besonders ausgerüsteten Autos befahren. Geländewagen usw.

Danach ging es ans Buchen unserer Unterkünfte. Wir hatten überlegt unsere Route in 5 Teiletappen aufzuteilen. Jetzt kam der Schock, dass Island kein billiges Reiseland ist war uns bewusst, aber die Hotelpreise hauten uns um.

Gebucht haben wir dann:

2 Nächte über Airbnb In Selfos (Nähe Goldener Circle)

2 Nächte in Hof, ein Hostel (Nähe Vestrahorn und Jökulsarlon)

2 Nächte in Drangshlio, ein Appartement (Nahe Vik und Wasserfälle)

3 Nächte in Hella, eine Hütte

1 Nacht in Reykjavik in einem Gasthaus am letzten Tag

Die Unterkünfte hatten bis auf die Hütte und das Appartement gemeinschaftliche Küchen und Sanitäreinrichtungen.

Überall war es sehr sauber und gepflegt. Bezahlt haben wir zwischen 100 und 150€ pro Nacht ohne Frühstück.

Am 17.06.2018 war es endlich so weit. Nach einem angenehmen Flug landeten wir um 23.55 Uhr Ortszeit in Reykjavik.

Zuerst ging es in den Duty-Free-Shop, wo wir uns einige Flaschen Wein kauften. Alkohol bekommt man nur in speziellen Staatsläden und in Gaststätten und Kneipen mit einer Lizenz.

Am Flughafen übernahmen wir unser Auto. Zu unserer Freude bekamen wir anstatt des gebuchten I30 einen Suzuki Vitara Allrad Wagen. Im Nachhinein waren wir froh, dass wir ein Allrad Auto hatten und werden bei unserer nächsten Islandtour gleich einen mieten.

Das Wetter war gut, es war windig, sonnig und taghell. Da wir nicht müde waren beschlossen wir, einen Umweg zu nehmen und an der Küste entlang, zu unserer ersten Unterkunft zu fahren.

Der Weg führte uns zur Krisuvik-Geothermalarea, dem Reykjanes Lighthouse und den Wizards Hat-Felsen.

Unterwegs gibt es zahlreiche Fotomotive, so dass wir immer wieder anhielten und uns zwingen mussten, ohne weitere Stopps zu unserer Unterkunft zu fahren. Denn wir hatten uns vorgenommen, am Nachmittag den Goldenen Circle zu sehen.

Die folgenden Bilder zeigen euch was wir gesehen haben

Fotos: Anne und Achim

Teil 2 demnächst