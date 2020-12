Lesung: Hoch-Zeit auf dem Jakobsweg

Was macht die Reise über den Jakobsweg so

faszinierend? Was erwartet den Wanderer auf

diesem historischen, gleichsam geheimnisvollen Weg? Wie ist es möglich, einfach zu leben

und trotzdem glücklich und zufrieden zu sein?

Der Weseler Dietmar Bunse pilgerte vor einigen Jahren als einfacher Pilger auf dem 800

Kilometer langen Jakobsweg und beantwortet

die zuvor gestellten Fragen. In erfrischender Form erzählt er über seine Erlebnisse,

Impressionen, Begegnungen mit Pilgern aus

aller Welt, Empfindungen und die Nähe zu

Gott. Eindrucksvoll schildert Bunse nicht nur

erlebte glückliche Momente, sondern geht auf

seine emotionalen Wechselbäder während der

Wanderung ein. Sowohl seine Wahrnehmungen von Fauna und Flora als auch spirituelle

Intuitionen kommen nicht zu kurz. Ob der berühmte Weinbrunnen in Irache oder die Stempelstelle von María in Logroño, der multimediale Vortrag lässt keine Einzelheiten aus. Die

ausgesuchten, wunderschönen Fotos wecken

nicht nur Reiselust, sondern schüren auch die

Lust aufs Wandern. Passagenweise wird Dietmar Bunse aus seinem bekannten Buch „Die

Lust Weg-zu-laufen“ vorlesen und zum Schluss

noch ein bis zwei selbst komponierte Lieder

auf seine Gitarre vortragen. Interessierte erhalten zudem wertvolle Tipps für ihre geplante

Wanderung über den Jakobsweg.

Kursleitung: Dietmar Bunse

Veranstaltungsort: FI Oberhausen, Rua Hiroshima 1

46147 Oberhausen

Donnerstag, 28.01.2021

19.00 –21.15 Uhr • 4,– € (3 UStd.)