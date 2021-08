Seit Freitag besteht in Sterkrade bei dem ein oder anderen die Möglichkeit ein vergessenes Gefühl, einen lange nicht erlebten Zustand wieder zu erlangen: KIRMES FEELING.

hochgeladen von Nina Benninghoff

Eine bunte Mischung aus Fahrgeschäften und Imbissbuden bilden das "Sterkrader Sommervergnügen 2021".

Der Eingang hierzu befindet sich am Eichelkampbunker und ist nur für "3G Gäste" geöffnet: geimpft, getestet oder genesen.

Dort gibt es auch ein Corona Schnelltestzentrum mit langen Besucherschlangen davor. Das war schon irgendwie erschreckend für mich, wie viele Menschen noch keinen vollständigen Impfschutz haben.

Wer wie ich seinen (digitalen) Impfausweis vorzeigen konnte, brauchte nicht lange warten, sondern konnte zeitnah durch die Kontrolle gehen.

Personalausweise wurden nicht kontrolliert und überprüft, ob der (digitale) Impfausweis auch mit diesen übereinstimmt. Das hätte wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen gesprengt.

Fakt ist aber, dass ich auch einen anderen Impfausweis in Digitaler- oder Papierform hätte vorzeigen können und es wäre nicht aufgefallen. Der "Kontrolleur", der mir ja relativ nah kommen musste, um auf meinem Handy in der Covpass App zu sehen, dass ich den vollständigen Impfschutz habe, trug übrigens keine Maske.

An der Kasse gab es dann ein schickes Armband und eine Karte, die man am Ende seines Besuches wieder abgeben musste. Diese diente der Besucherzählung.

Mehr als tausend Personen zeitgleich dürfen nicht auf dem Gelände sein.

Der Presse war zu entnehmen, dass man seine Kontaktdaten hinterlegen muss. Doch dies war nicht der Fall; zumindest nicht bei meinem Besuch.

Der Eintritt zu diesem "Sommervergnügen" kostet 1 Euro. Was ich noch mal ganz bemerkenswert finde, ist dass der Eintritt der ersten drei Tage an die Opfer der Flutkatastrophe gespendet wird.

Im Vorfeld war zu lesen, dass dieser vielleicht ehr symbolische Eintritt dazu beitragen soll, dass mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Hygiene- und Abstandskonzept zu finanzieren.

Dieses beinhaltet am Eingang, sowie auf dem Gelände Desinfektionsmittelspender, Waschbecken mit Flüssigseife und Papiertüchern und die regelmäßige Reinigung der Fahrgeschäfte.

Dieses Konzept bezog in meinen Augen aber offensichtlich nicht den Toilettenwagen mit ein. Dort war es wie immer: linke Seite Männer, rechte Seite Frauen.

Beim Kommen und Gehen war es so eng auf der Treppe zum Toilettenwagen und vor den Kabinen - da war nichts mit Abstand.

Ein verschmierter Einwegseifenspender und eine Rolle Toilettenpapier zum Hände abtrocknen (die schon ganz aufgeweicht war, weil jeder sich davon etwas abriss) rundeten das Hygienekonzept in meinen Augen nicht ab. Im Gegenteil.

Besonders das Karussel "Apollo 13" wurde im Vorfeld als Highlight angekündigt. In den letzten Wochen konnte man beim Vorbeifahren auch immer einen Blick auf dieses Fahrgeschäft erhaschen.

Und gestern war es geschlossen. Ich weiß nicht warum; vielleicht technische Probleme. Es gab einige enttäuschte Gesichter, die sich besonders darauf gefreut hatten.

Besucher sollten eine Maske dabei haben, die in Warteschlangen und an Verkaufsständen getragen werden sollte. Die Betonung liegt auf "sollte". Die Realität sah leider anders aus.

Das "Sterkrader Sommervergnügen" welches auch als "Pop-up-Freizeitpark", "Mini-Kirmes" oder "Kirmes Park" tituliert wird, hat mir gestern ehrlich gesagt nicht wirklich gefallen. Vielleicht bin ich noch zu "übervorsichtig". Vielleicht muss ich auch das Genießen erst wieder richtig lernen, aber in meinen Augen besteht für das Sommervergnügen noch Verbesserungsbedarf.

Den Schaustellern wünsche ich natürlich, dass sie ihren "Überlebenskampf" bestehen, ihre Existenzen gesichert sind und sie gesund bleiben.

Hoffen wir, dass es 2022 wieder eine "normale" Fronleichnamskirmes gibt, weil wir Corona im Griff haben.