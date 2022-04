Sonnenschein, Regen, Sturm, fast alles was das Wetter zu bieten hat wurde uns im November in Sankt Peter Ording, kurz SPO genannt, geboten.

Mitten im Nationalpark, Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, befindet sich der Sandstrand. 12 km lang und bis zu 2 km breit.

SPO ist in 4 Ortschaften unterteilt. Ording, Böhl, Dorf und Bad. Während es in den erstgenannten Ortschaften um diese Jahreszeit eher ruhig zuging war es in Bad mit seinen vielen Geschäften, Lokalen und der Dünen-Therme sehr voll.

Wir hatten eine kleine Wohnung in Ording, gleich hinter dem Deich.

Erschreckt haben uns die vielen Windkraft-Räder und Parks unterwegs. Schlimm, die Landschaft so zu verunstalten.

Ansonsten gibt es auch in der näheren Umgebung viele Ausflugsmöglichkeiten. Für Fotografen sind tolle Motive an jeder Ecke zu finden. Besonders die sich immer ändernden Wolkenformationen, die Pfahlbauten und der Leuchtturm haben uns begeistert.

Wir hatten uns vorab ein Buch gekauft "Fotografieren am Meer 2", Autor Volker Wittchow.

Hier haben wir viele Tipps zur Ortschaft gefunden und noch einiges beachtenswertes zur Fotografie am Meer gelernt.

Die meisten unserer Fotos wurden mit Rollei-Filtern gemacht.

Fazit: SPO hat uns sehr gut gefallen und auch in diesem Jahr wird es wieder eine Auszeit dort geben.

Fotos: Anne und Achim