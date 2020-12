(JTH) 05.12.2020 – 99 Schoko-Nikoläuse verteilte das Judo-Team Holten am Wochenende im Oberhausener und angrenzenden Stadtgebiet von Duisburg, Dinslaken und Bottrop an seine jungen Judoka zwischen zwei und siebzehn Jahren.

„Normalerweise hätte am Sonntag unser traditionelles Nikolaus-Turnier stattgefunden und natürlich hätte auch der Heilige aus Myra vorbeigeschaut, um ein kleines Präsent für jedes Kind zu bringen. Doch wie so vieles in diesem Jahr konnten wir auch dieses Fest aufgrund der Corona-Pandemie nicht gemeinsam begehen“, erläutert JTH-Pressewartin Alexandra Hagenguth den Hintergrund der Aktion. Zum Glück aber lässt sich der Nikolaus-Brauch, Geschenke und kleine Gaben in einen Strumpf oder Stiefel zu stecken oder vor die Tür zu stellen und dabei Abstand zu wahren, auch unter Corona-Bedingungen ganz hervorragend umsetzen: „So bleiben wir dieses Jahr in Gedanken verbunden. Nächstes Jahr können wir dann hoffentlich wieder gemeinsam feiern“, Alexandra Hagenguth abschließend. Mehr unter www.judo-team-holten.de.