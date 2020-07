Seit vielen Jahren nimmt die Oberhausener Ballonpilotin Sabine Kowalk am Kevelaerer Heißluftballonfestival teil. Dieses hätte kürzlich zum 26. Mal stattfinden sollen, musste wegen der Corona-Beschränkungen aber ausfallen. Dennoch ist der neue Heißluftballon der Stadt Kevelaer in den Dienst gestellt worden.

Sabine Kowalk begleitete auf Einladung des Büros "Tourismus & Kultur" als Taufpatin mit ihrem Oberhausen Ballon den neuen Heißluftballon der Stadt Kevelaer, der in Zukunft das Logo der Wallfahrtsstadt am Himmel vom Niederrhein präsentiert. Foto: privat