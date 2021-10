Basketball Herren: Bestandene Generalprobe vor dem Saisonanfang

Sterkrade 69ers vs. Altenessener TV 96:50 (48:24)



Am Sonntag Abend absolvierte die erste Mannschaft der Sterkrade 69ers ein Testspiel gegen den bis dahin stärksten Gegner Altenessener TV, der eine Liga höher, nämlich in der Landesliga zu Hause ist. Nachdem die Mannschaft von Coach Joseph Kattur in der Woche sehr gut trainiert hatte, ging man optimistisch in das Spiel.

Das Spiel startete sehr hektisch und mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Es wurde viel gefoult und bereits nach 5 Minuten landeten die Gäste aus Essen bei jedem Foul an der Freiwurflinie. Die 69ers punkteten immer wieder dank des starken Dustin Killat, der für die Gegner nicht zu stoppen war.

Das zweite Viertel war zeitgleich das beste aus Sicht der Gastgeber. Dank eines 7:0 Runs zwangen die 69ers den gegnerischen Trainer zu einer schnellen Auszeit, die aber nicht viel brachte und die Männer in orange-weiß setzten sich weiterhin leicht unter dem Korb durch.

In der Halbzeit wurden die Spieler der 69ers vom Trainer für die bis dahin gute Leistung gelobt, jedoch sollte man nicht übermütig werden und fokussiert in die zweite Halbzeit gehen.

Die Sterkrader machten nach der Pause da weiter, wo sie im zweiten Viertel aufgehört hatten. Eine Show von Tobias Grünewald, der innerhalb der ersten 3 Minuten 9 Punkte machte und ein sehr starker Tunahan Arslan, der den Center der Gegner unter Kontrolle hielt, machten das Spiel sehr ansehnlich.

Die letzten 10 Minuten waren reine Formalität. Das Spiel war bereit entschieden, jedoch wurden die Spieler der 69ers immer wieder darauf hingewiesen konzentriert zu bleiben.

Kapitän Enrico Kappe zum Spiel: "Das bislang beste Spiel der Mannschaft. Jeder hat mittlerweile seinen Platz gefunden und dementsprechend lief sowohl die Defense als auch die Offense sehr gut. Ein klarer Team Sieg und eine gute Einstimmung auf die kommende Saison."

Q1: 20:13

Q2: 28:11

Q3: 29:12

Q4: 19:14

Gespielt haben:

Chojnacki

Kindt 8

Kanu 13

Banda

Grünewald 27

Nurkovic 5

Luft 3

Adebisi 6

Killat 13

Arslan 8

Rambo 13

Die Mannschaft bedankt sich sehr herzlich bei allen Zuschauern und lädt hiermit zum bereits am kommenden Sonntag anstehenden Vereinsduell. Sonntag 18:00 Uhr in der Sporthalle des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs.