Basketball Herren: Ein gelungener Test nach Corona Pause

Nach einer langen Pause, die das Corona Virus verursachte freute sich jeder Spieler endlich in der Halle stehen zu dürfen. Nacheiner bereits 2 Monatigen Vorbereitung der Mannschaft von Coach Joseph Kattur stand der erste Test auf dem Plan. Der Gegner hieß RC Borken-Hoxfeld 2.

Die erste Mannschaft der 69ers aus Sterkrade nahm wie in jeder Saison ein neues Gesicht ein. Mit einem Zugang Simon Rambo (RC Borken) kommt ein schneller und gefährlicher Spieler, in dem sehr großes Potential steckt.

Das Spiel startete mit einem sehr intensiven Tempo und man merkte schnell beiden Mannschaften an, dass diese aus dem gewohnten Rhytmus raus sind. Die Gäste aus Borken kamen jedoch besser ins Spiel und führten nach effektiven ersten Viertel (20:21).

Nach einigen Startschwierigkeiten kam man immer besser ins Spiel rein und hatte die Stärken des Gegners besser im Griff. Die Sterkrader Mannschaft versuchte durch taktische Maßnahmen ein Mismatch zu finden, belohnte sich aber an der Freiwurf Linie leider viel zu selten.

Halbzeit: 42:37

Nach einer gemeinsamen Analyse in der Kabine, kamen die 69ers viel besser in der zweiten Halbzeit ins Spiel. Viele, durch gute defensive Zusammenarbeit erzeugten Fehler führten zu schnellen Punkten. Die Gastgeber bauten ihre Führung aus. Das aus Sicht der Oberhausener beste Viertel (24:11).

In den letzten 10 Minuten des Spiels nahm das Tempo deutlich ab. Die Konzentration ließ nach. Der Gastgeber zeigte sich jedoch stark und konnte sich durch einen 11:2 Run den Sieg sichern.

Endergebnis: 88:60

Co-Kapitän Tobias Grünewald zum Spiel: "Man hat gemerkt, dass das Team noch eingerostet nach der Pause ist und noch nicht zusammen gespielt hat. Es waren trotzdem einige gute Ansätze zu erkennen und machen Lust auf mehr."

Gespielt haben:

Chojnacki 7

Kindt 10

Kanu 13

Banda 1

Grünewald 17

Nurkovic 14

Adebisi 6

Arslan 10

Rambo 10

Die Mannschaft bedankt sich bei allen Zuschauern, so wie bei den Gästen aus Borken, die ein super Spiel geliefert haben.