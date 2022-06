Am letzten Sonntag fand der Ahrathon wieder statt. Der Ahrathon ist eine Veranstaltung mit Laufstrecken zwischen 5 und 42 km, die mit relativ vielen Höhenmetern durch die Weinberge des Ahrtales führt. Die Besonderheit ist hier, dass es an den Verpflegungsstellen nicht nur die üblichen Bananen, Orangen und Isogetränke gibt, sondern auch kleine Häppchen, Canapés und regionalen Wein. Viele der 727 Teilnehmer laufen hier verkleidet und sorgen so für eine ausgelassene Stimmung.

Olaf lässt es locker angehen



Olaf Ortmann vom VfL Bergheide hatte sich für den Halbmarathon entschieden. Aufgrund der Hitze, dem guten Essen und dem anstehenden Ironman in Frankfurt ließ er es locker angehen und erreichte nach 2:49:58 auf Platz 9 in der M50 das Ziel.

Anschließend nahm er noch mit seiner Tochter Alina am 5 KM Weinberglauf teil. Auch hier entsprechende Höhenmeter, mittlerweile 38 Grad und nur eine Verpflegungsstelle. Zusammen kämpften sie sich durch und kamen nach 40:56 zusammen ins Ziel .

Platz 1 und Platz 2



Das reichte für Alina zum Platz 1 in ihrer Altersklasse und Platz 3 gesamt. Für Olaf war es Platz 2 in der M50.

Anschließend nutzen sie die durch den Veranstalter angebotene Kältekammer. 3 Minuten bei minus 88 Grad. Das allein war schon ein Erlebnis. Dann allerdings wieder in die Hitze von fast 40 Grad zurück, war eine echte Herausforderung.

Am wichtigsten: Es hat ihnen wirklich Spaß gemacht