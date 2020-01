Am 1. Sonntag im neuen Jahr findet traditionell der Neujahrslauf in Dortmund statt. Am 05.01.2020 um 9.30 Uhr war es wieder soweit. Dagmar Kersken, Uschi Triebel, Bernhard Thülig und Carla Heitmann-Poeten standen mit 2000 Läufern und Walkern an der Startlinie, um den Phoenixsee zu umrunden. Dagmar schaffte die 3,25 km Runde drei und die anderen zwei Mal. Wie immer war der Lauf sehr gut organisiert und die Finisherverpflegung sehr reichhaltig. Statt Medaille gab es wieder eine große Kaffeetasse und drei Brötchen. Nach einem gemeinsamen Frühstück fuhren dann alle zufrieden nach Hause und sind gerne im nächsten Jahr wieder dabei.