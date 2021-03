Durch die Auflagen der Coronapandemie ist seit Wochen kein organisierter Sport mehr möglich. Übungsstunden und Wettkämpfe sind nicht erlaubt. Das nervt die Sportler und Vereine.

Sport an der frischen Luft ist aber allein oder zu zweit nicht nur erlaubt, sondern wird sogar von Mediziner dringend empfohlen. Damit wird doch das Imunsystem gestärkt und ist auch für die Psyche ein ganz wichtiges Ventil.

Disziplinen: Laufen, Walken, Radfahren



Um diese Möglichkeit zu fördern schrieb Werner Kerkenbusch vom VfL Bergheide die „Speck weg Serie“ aus. Hier sollten in der Zeit vom 1.2. bis 28.2. die sportlichen Aktivitäten in den Disziplinen Laufen, Walken und Radfahren festgehalten und dokumentiert werden. So würde der Fitnessstand schon früh im Jahr verbessert und ein Ansetzen des Winterspecks bereits im Ansatz verhindert. Das hierfür Bedarf bestand bewies die spontane Anmeldung von 34 Sportlern.

Durch einen wöchentlichen Vergleich wurde der sportliche Ehrgeiz geweckt und es entstand trotz der individuellen Einheiten ein Gemeinschaftsgefühl. Fotos der einzelnen Teilnehmer von sich und den bewältigten Strecken wurden ausgetauscht und motivierten zusätzlich.

Pokale für die Sieger

Trotz der winterlichen Verhältnisse in der zweiten Februarwoche ließen sich die Aktiven nicht vom Sport abhalten und kämpften sich tapfer durch Eis und Schnee. Nun wurde mit 6.648 km eine großartige Bilanz gezogen. Alle Teilnehmer erhielten ihre Leistungen mit einer Urkunde bestätigt.

Für die Ersten in jeder Disziplin gab es sogar einen Pokal. Den erhielt in der Disziplin Laufen Dr. Lara Gehre mit 297,50 Kilometer. Bei den Walkern sicherte sich Helga Grozde mit 270 KM die Trophäe und beim Radfahren war Olaf Ortmann mit 555 KM ganz vorne.

Alle Teilnehmer hatten aber Spaß und ein schönes Erfolgserlebnis. Fit und gesund können sie jetzt in den Frühling starten und darauf hoffen, dass schon bald wieder Sport unter den gewohnten Bedingungen möglich ist.