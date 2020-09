Bei den Jugendmeisterschaften des Leichtathletikverbandes Nordrhein errang David Zeisel von der DJK SG Tackenberg im Essener Sportpark Hallo den Vizemeistertitel in der U20. Er übersprang eine Höhe von 1,67 m. An der nächsten Höhe von 1,72 m scheiterte er nur denkbar knapp. Sein Sprungpotential konnte er leider an diesem Tag nicht voll ausschöpfen. Es zeigte sich doch, dass technische Disziplinen im Look down nur schwer zu trainieren waren. David Zeisel ist aber auf dem richtigen Weg an die Leistungen der Hallensaison wieder anzuknüpfen, findet sein Trainer Ralf Ruhrmann.

