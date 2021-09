Am Donnerstag fand der diesjährige Firmenlauf in Oberhausen statt.

Dieses Jahr trug die Veranstaltung aber den Namen "evo Firmenlauf" und nicht "Viactiv Firmenlauf".

Im Rahmen ihres 120-jährigen Jubiläums hat die Energieversorgung Oberhausen nämlich das Namingright von der Krankenkasse übernommen.

Ansonsten richtete sich dieses Event wie in den Jahren zuvor auch an alle: Sportskanonen, Marathonläufer, Walker, Freizeitjogger und Bewegungsmuffel.

Genau so breit gefächert sind auch die Gründe der Firmen und ihrer Mitarbeiter für die Teilnahme: Spaß, Gemeinschaftsgefühl, Kräftemessen untereinander, Teamgeist, an seine eigenen Grenzen gehen,....

Gestartet wurde um 18:30 Uhr im Stadion Niederrhein (Zugang nur mit der 3G-Vorausstzung) mit einer in drei Abschnitten unterteilten Startaufstellung:

Hasen: für Läufer, die regelmäßig trainieren

Füchse: für Läufer, die ab und zu trainieren

Igel: für Läufer, die nicht regelmäßig trainieren

Von dort aus ging es die etwa 7 Kilometer lange Strecke am Kanal entlang mit einigen Highlights: durch das Autohaus Bernds, am Aqua Park vorbei, neben der Centro Promenade entlang, am Gasometer vorbei durch einen Teil des tree2tree Hochseilgartens über die Slinky Brücke zurück ins Niederrhein Stadion.

Die Strecke hatte es schon in sich. Mal ging es bergab, dann wieder ein Stück mit Steigung und unterschiedlichen Bodenbelägen wie Kopfsteinpflaster, Asphalt, Waldboden und der "wackelnde" Boden der Slinky Brücke.

Zwischenzeitlich gab es immer wieder Schilder, die die gelaufenen Kilometer anzeigten und uns auch motivierten, dass jetzt wieder ein Kilometer geschafft war. Besonders der letzte Kilometer ab "km 6" kam mir so unendlich lange vor.

Aber irgendwie habe ich, sowie auch viele andere Läufer, es dann geschafft und bin durch das Ziel im Stadion gelaufen. Dort, aber auch unterwegs gab es immer wieder Menschen an der Strecke, die die Läufer angefeuert haben. Danke dafür.

In meinem Team "Kindergarten Runners" (Foto zeigt drei der fünf Läufer) gab es sowohl Läufer, die regelmäßig trainieren und auch Läufer, die selten bis gelegentlich trainieren. Aber unser gemeinsames Ziel war: ankommen. Und das sind wir auch alle. ICH BIN STOLZ AUF UNS!!!

In unseren Startnummern gab es einen Trackingchip, über den die Zeit gemessen wurde, so dass man sich nach dem Lauf in der Ergebnisliste neben seiner eigenen Zeit auch die Gesamtwertung, die Teamwertung, die besten Männer und Frauen und noch vieles mehr ansehen konnte.

Hier sind unsere Zeiten:

Michael: 37:33

Hanna: 46:51

Nina: 1:00:50

Carmen: 1:05:51

Anja: 1:05:52



Für alle Läufer gab es neben der Medaille aus nachhaltigem Material auch eine Urkunde.

Vor und nach dem Lauf konnte man auf dem benachbarten Gelände des Stadtsportbundes zusammen kommen, ein Team-Foto machen lassen, eine Auswahl an Speisen und Getränken genießen oder einfach nur zusammen sitzen.

Firmenlauf 2021 - wir waren dabei und haben es geschafft. Die Auswirkungen (Muskelkater) merke ich noch Tage später. Für alle, denen es genauso geht, hier ein Tipp unserer Kollegin "Doc Carmen":

Da die Muskeln nach so einem anstrengenden Erlebnis stark beansprucht sind, brauchen sie eine besondere Pflege. Ein Vollbad mit Magnesiumflocken kann Abhilfe schaffen. Dieses entspannt die Muskeln und hat zudem noch einen positiven Nebeneffekt: Es hilft auch bei Hornhaut an den Füßen.