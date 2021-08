Endlich wieder Streetbasketball und endlich nicht mehr nur für Profis!

Die beliebte Streetbasketball-Tour geht am Sonntag wieder los und fährt dann wieder für drei Wochen quer durch NRW. Mit dem BeroCenter hat man auch einen neuen Partner für die Auftaktveranstaltung gewinnen können. Im Parkhaus vom BeroCenter sind wir Wetterunabhängig, was gerade für den Auftakt sehr wichtig ist“, so Tourorganisator Georg Kleine vom WBV. Natürlich sind auch die starken Partner vor Ort wieder mit Eifer an Bord. Das eingespielte und bewährte Helferteam der Sterkrade 69ers wird zusammen mit dem Tourteam für einen reibungslosen Ablauf und die Verpflegung am Spielort sorgen.

Die 27.Auflage bringt einige Veränderungen mit sich. Aus der NRW-Streetbasketball-Tour wird die NRW3x3Tour mit neuem Logo neuem Centercourt inklusive komplett neuen Korbanlagen. So wird aber auch am Wochenende am gleichen Standort gespielt.

In 9 Altersklassen wird von Montags bis Samstags nach offiziellen 3×3 Regeln mit Courtwatchern auf unseren 12 Courts mit den neuen Korbanalagen gespielt. Sonntags heißt es dann offiziell 3x3 und es wird nach FIBA Richtlinien mit Schiedsrichtern und unserem neuen Centercourt in den Altersklassen U18 m/w sowie die Senioren Damen/Herren gespielt.

WBV Vizepräsident für den Breitensport Dr. Stefan Becker freut sich darauf, die Tour endlich wieder auf Reisen schicken zu können: „Das war ein ganz hartes Jahr. Den Kindern und Jugendlichen wurden ja sämtliche sportliche Gemeinschaftsaktivitäten genommen. Jetzt können endlich alle wieder auf die Court und mitspielen. Ich bin froh, dass es diesmal noch nach den Sommerferien geklappt hat die Tour in einem neuen Gewand zu präsentieren.“

Unsere Jahrgänge

Jahrgang 2011 und jünger (offene Klasse U10)*

Jahrgang 2009 und jünger (offene Klasse U12)*

Mädchen Jahrgang 2007 und jünger (U14w)

Mädchen Jahrgang 2005 und jünger (U16w)

Mädchen/ Damen ab 16

Mixed ab 16**

Jungen Jahrgang 2007 und jünger (U14m)

Jungen Jahrgang 2005 und jünger (U16m)

Jungen/ Herren ab 16

* = auf Korbhöhe 2,60m

** = eine Spielerin immer auf dem Feld

Die Tour 2021

Oberhausen 22.08.21 NRW 3x3 Tour und NRW 3x3 Fiba

Ahlen 25.08.21 NRW 3x3 Tour

Essen 26.08.21 NRW 3x3 Tour

Hagen 28.08.21 NRW 3x3 Tour

Hagen 29.08.21 NRW 3x3 Fiba

Leverkusen 31.08.21 NRW 3x3 Tour

Heiligenhaus 01.09.21 NRW 3x3 Tour

Düsseldorf 02.09.21 NRW 3x3 Tour

Bielefeld 04.09.21 NRW 3x3 Tour

Bielefeld 05.09.21 NRW 3x3 Fiba

Lippstadt 06.09.21 NRW 3x3 Tour

Krefeld 07.09.21 NRW 3x3 Tour

Pulheim 08.09.21 NRW 3x3 Tour

Bochum 09.09.21 NRW 3x3 Tour

"Finale Recklinghausen"

11.09.21 NRW 3x3 Tour und NRW 3x3 Fiba

Die NRW-Tour im Internet

www.nrw-tour.de oder www.nrwtour.de

www.facebook.com/NRWStreetbasketballtour

Die Seiten enthalten aktuellen Infos vor, während und nach der Tour. Bilder, Tourblog, Videos, Ergebnisse und vieles mehr!