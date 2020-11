Die open airea wurde Ende September wiedereröffnet und die lang ersehnten neuen Attraktionen konnten endlich eingeweiht werden. Seitdem besuchen durchschnittlich jeden Tag mehr als 200 Besucher die Anlage und toben sich in der Bowl, der Pump-Track-Anlage sowie auf der Street-Fläche aus. Egal ob Familien mit Kindern, Jugendliche oder Erwachsene – der neue Skatepark und die angrenzende Ballsportfläche finden bei Groß und Klein Anklang.



Doch die Wiedereröffnung der Anlage bringt nicht nur Spaß für die Besucher aus Oberhausen und Umgebung, sondern bietet mittlerweile vierzehn neuen Mitarbeitenden eine echte Perspektive auf dem Arbeitsmarkt. Diese wurden im Rahmen der Förderung durch das im Januar 2019 in Kraft getretene Teilhabechancengesetz vom Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation Oberhausen (ZAQ) eingestellt. Bei der Einstellung wurde das ZAQ daher finanziell durch das Jobcenter Oberhausen, die Stadt Oberhausen sowie durch den Stadtsportbund unterstützt. Das ZAQ betreibt die open airea seit 1998.

14 neue Mitarbeiter

Zu den Aufgaben der dortigen neuen Mitarbeitenden gehören u.a. die Pflege und Instandhaltung der open airea sowie der Sport- und Freizeitanlage des Stadtsportbundes am Stadion Niederhein, kleinere Reparaturarbeiten und natürlich fungieren sie als Ansprechpartner für die Besucherinnen und Besucher vor Ort, damit einem ausgiebigen Freizeitspaß nichts im Wege steht.

Über das Teilhabechancengesetz werden Menschen, die mindestens zwei Jahre arbeitslos waren und die bei ihrem Wiedereinstieg in das Berufsleben Unterstützung benötigen, durch das ZAQ begleitet. Das ZAQ betreut sie dabei nicht nur bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten, sondern fungiert auch als Coach und berät die neuen Mitarbeitenden in allen für sie relevanten Belangen.

Rücksicht auf der Bahn ist Pflicht

Die open airea ist zurzeit täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Besucher werden gebeten, ihren Teil zu einem entspannten Freizeitvergnügen beizutragen: Flaschen bleiben zum Beispiel im Auto oder zuhause, aus Sicherheitsgründen soll in der Bowl ein Helm getragen werden und auf die anderen Fahrer sollte jederzeit Rücksicht genommen werden. Die neuen Mitarbeitenden des ZAQ stehen Fragenden zur Verfügung, denn das ist seit Oktober ihr neuer Job.