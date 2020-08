Das CentrO in Oberhausen ist seit vielen Jahren der Partner für das Auftaktturnier der NRW-Streetbasketball Tour. So hätte es auch in diesem Jahr wieder eine tolle Veranstaltung auf dem „Platz der guten Hoffnung“ werden sollen. Durch die Corona-Pandemie kam alles anders. Nicht nur Oberhausen musste abgesagt werden, die gesamte 27.Tour konnte aus Fürsorgepflicht für die Gesundheit und das Wohlergehen aller Teilnehmer-innen nicht stattfinden.

Man war bereits an den einzelnen Tourstandorten in den Startlöchern, als die Absage der Tour 2020 kam. „Der Breitensport in unserem Land ist durch die Tour enorm bereichert und der Zuspruch von allen Seiten anhaltend riesig. Die positive Anspannung und Freude beim jährlichen Tour -Auftakt in Oberhausen sind jedes Mal zum Greifen fassbar und an den einzelnen Standorten wird nicht nur großer Sport geboten, sondern auch das Miteinander neben dem Court ist einzigartig. Natürlich muss dies ein Ausweichmanöver im Hinblick auf die Notwendigkeiten und Beschränkungen durch die Corona Pandemie bleiben, basierend auf einer alternativlosen Entscheidung der Tour Partner, die allen wirklich nicht leicht fiel“, so Dr. Stefan Becker, Vizepräsident Breitensport im Westdeutschen Basketball Verband.

Über 100 Teams waren 2019 beim Auftakturnier in Oberhausen dabei und bekamen einen spektakulären Dunk'In Contest im Schatten der Arena geboten

Foto: Dirk Unverferth - WBV

hochgeladen von Dirk Unverferth

Gerade auf die sonst so beliebte Auftaktveranstaltung im CentrO hatten sich viele Teilnehmer und natürlich auch die Partner vor Ort gefreut. „Es ist sehr schade für alle, aber die Gesundheit geht vor“, so Marek Lüers vom TC Sterkrade 69ers. Mit dem eingespielten Team der 69ers hätte man wieder für einen runden Ablauf gesorgt, so blieb der Platz der guten Hoffnung leider ohne Courts.

Die NRW Street Ball Tour 2020 musste dann in einem besonderen Format stattfinden. Dr. Stefan Becker: „Die Tourgemeinschaft und das Tourteam haben fantastisch und kreative Ideen eingebracht, womit die Tour virtuell stattfinden konnte. Einzigartige Choreografien bei der Challenge und hohes Engagement beim eSport-Tournament ließen einen großen Willen und viel Spaß der Teilnehmenden erkennen. Sie hielten nicht nur die Fahnen unserer so besonderen Sportart hoch, sondern insbesondere die der Streetbasketball -Tour als eines der herausragenden Sport - und Sozialevents seit über zweieinhalb Jahrzehnten in NRW.“

Die Eröffnung in eine virtuelle Streetbasketball Tour 2020 ließen sich die Oberhausener Partner dann aber nicht nehmen. Manfred Gregorius von der AOK Oberhausen, Marek Lüers von den Sterkrade 69ers und Dirk Unverferth vom WBV nahmen vor Ort die obligatorischen Eröffnungswürfe vor. Uwe Plonka, Präsident des Westdeutschen Basketball Verband, Dr. Stefan Becker, Vizepräsident Breitensport im Westdeutschen Basketball Verband, sowie die Tourpartner steuerten Ihre Würfe per Video dazu. Dann ging die 27.Tour mit der ersten Challenge, den Ball möglichst kreativ in einen improvisierten Korb werfen, los.

Das erste NRW2k Playstationturnier wurde mit rund 64 Teilnehmern ein voller Erfolg. Das Finale konnte man sich abschließend im Internet anschauen und bekam so auch einen kleinen Einblick in den eSport geboten. Bei den täglichen Challenges gab es spektakuläre Videos an den einzelnen Standorten auf Instagram und Facebook zu bestaunen. Die Streetbasketballer ließen ihrer Kreativität freien Lauf.

WBV-Vizepräsident Breitensport Dr. Stefan Becker findet abschließende Worte: „Ich darf abschließend allen von Herzen danken, die die diesjährige so spezielle Tour technisch, organisatorisch und finanziell ermöglicht haben und bin sehr optimistisch, dass wir 2021 wieder physisch auf dem Court um Punkte kämpfen, uns abklatschen, neue Freundschaften schließen und ordentlich zusammen feiern werden.“

2021 soll die Tour in NRW in der 28.Auflage auf die Courts zurückkehren und ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben, soviel ist schon klar. Dann mit im Gepäck: neuen Ideen, neue Korbanlagen, einen Centercourt und viel weiteres neue Equipment.