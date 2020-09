Am letzten Samstag, den 05.09.2020legten die Laufanfänger des RWO Endurance Teams im Rahmen des vereinsinternen ENDU Laufs das DLV Laufanzeichen in Silber (30 Minuten laufen am Stück) ab. Darüber hinaus schafften alle die Distanz von 5 km. Damit haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ziel des Kurses erreicht. Zwei von ihnen war dieses sogar zu wenig und sie legten am 08.09.20 unter Begleitung der Trainerin Claudia Meuter das Abzeichen in Gold ab. (60 Minuten laufen am Stück).

Damit endete der 1. Laufanfängerkurs des RWO Endurance Team, der am 21.06.20 aufgrund von Corona statt im Frühjahr im Sommer verspätet startete. Von 10 Läuferinnen und Läufern blieben 9 Personen bis zum Ende dabei. Die Chemie zwischen den Teilnehmern untereinander, aber auch mit dem Trainergespann Claudia Meuter und Bettina Hütter hat sofort gestimmt. Die Läufer hatten viel Spaß beim gemeinsamen Training, verabredeten sich zu dem eigenverantwortlichen Training am Wochenende und hatten immer einen regen Austausch untereinander rund zum Thema Laufen. Kein Wunder, dass die meisten der Teilnehmer sich dem Endurance Team angeschlossen haben und mit diesem nun weiter trainieren werden. Der Aufbaukurs hat bereits begonnen.