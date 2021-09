„Mit 102 Abschlagplätzen auf drei Stockwerken, 50 Meter hohen Außennetzen, Platz für 1.200 Gäste gleichzeitig und einem 20.000 m2 großen Außenfeld entsteht hier in Oberhausen die größte Topgolfanlage außerhalb der USA. Wir freuen uns riesig, mit Topgolf einen international erfolgreichen Trend erstmals nach Kontinentaleuropa zu bringen.“

So begrüßte David Speiser, CEO des verantwortlichen Topgolf-Lizenznehmers Greenreb, die Gäste beim Preview-Event auf der Baustelle. Speiser betonte die große Unterstützung in der Region und überreichte Oberbürgermeister Daniel Schranz symbolisch den allerersten Topgolf-Schläger der Anlage. Mit der Topgolf Anlage entstehen im Raum Oberhausen rund 450 neue Arbeitsplätze. „Wir freuen uns sehr, dass Oberhausen der erste Topgolf-Standort in Kontinentaleuropa wird“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schranz bei der Besichtigung der Baustelle: „Das Konzept aus Sport, Spiel, Spaß und Gastronomie passt hervorragend in unsere Neue Mitte und stärkt sie als neues Highlight im größten Urban Entertainment Center Europas.“ Dabei ist Topgolf nicht nur in seinen Dimensionen einmalig, sondern bietet Hightech in noch nie dagewesenen Kombinationen. Alle Topgolf-Bälle verfügen über einen Mikrochip, der gemeinsam mit den 640 Chiplesern millimetergenau auswertet, ob und welches der 11 beleuchteten Ziele getroffen wurde. Begleitend kommt noch die neuartige Toptracer-Technologie zum Einsatz: Hierbei verfolgen hochauflösende Kameras geschlagene Bälle und ermöglichen eine exakte Ansicht der Flugbahn auf den Bildschirmen am Abschlagplatz (Bay).

„Nur Topgolf ist Topgolf. Wir wollen durch das Erlebnis überzeugen. Dazu schaffen wir immer neue Anlässe – saisonal oder für einzelne Zielgruppen", so Speiser abschließend. Die meisten Gäste lernen Golf erst bei Topgolf kennen - so die Erfahrung der Experten. Doch auch bei Golfern sei Topgolf international sehr beliebt. Sie können ihren Sport beispielsweise in der kalten Jahreszeit weiter betreiben oder mit Familie und Freunden gemeinsame, einzigartige Erlebnisse gestalten. Topgolf macht Golf jünger, einfacher zugänglich und damit attraktiver für den Nachwuchs und bietet also ein leicht zugängliches Erlebnis für jedermann, und das zu allen Tages- und Jahreszeiten.

Gleichzeitig gibt es eine mehrstöckige Sportsbar mit einem 34 Quadratmeter großen Megascreen. Nightlife mit Musik gehören ebenso zur Tagesordnung wie regelmäßige Live-Events.