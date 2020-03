Die Regionalliga-Partie zwischen TuS Haltern und Rot-Weiß Oberhausen am kommenden Sonntag ist abgesagt. Das teilten der Klub vom Stausee am heutigen Donnerstag mit. Es ist die dritte Spielabsage der Regionalliga. Auch die Partien Rot-Weiss Essen gegen Schalkes U23 und Sportfreunde Lotte gegen den Bonner SC fallen aus.

Am späten Mittwochabend teilte Fußball-Regionalligist TuS Haltern noch mit, dass die Partie gegen Rot Weiß Oberhausen aufgrund des grassierenden Coronavirus und der daraus resultierenden Vorsichtsmaßnahmen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden würde. Auch auf Oberhausener Seite ist man daher von einem Geisterspiel im Wattenscheider Lohrheidestadion, wo die Halterner in dieser Saison ihre Heimspiele austragen, ausgegangen. Jetzt kommt es aber doch anders.

Halterner schließen sich Empfehlung für Drittligaspiele an

"Zur Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems entscheidet sich der TuS Haltern am See zu der drastischen Konsequenz, sich der Empfehlung des DFB für die 3. Liga anzuschließen und in den kommenden zwei Wochen an keinem Punktspiel in der Regionalliga West teilzunehmen", teilte der Klub mit

Diese Entscheidung, die von allen Beteiligten der Seestädter uneingeschränkt getragen wird, ist aus Sicht des Vereins von Nöten, da es bislang keine klare und einheitliche Regelung für den organisierten Vereinssport gebe und massive Spiel- und Spielerausfälle drohen.

Corona-Infizierte in beiden Städten

Zugleich sind in Oberhausen und Haltern am See bereits erste Bürger vom Corona-Virus betroffen.

"Die Gesundheit unserer Spieler, Trainer, des Betreuerstabs, der Security, sowie des Spieltags-Personals und aller Beteiligten der gegnerischen Mannschaft haben absolute Priorität! Das bislang einzige Mittel gegen die Verbreitung des Corona-Virus ist der temporäre Verzicht auf nicht zwingende erforderliche soziale Kontakte", so der Verein.

Spieler von Hannover 96 als erster Profi in Deutschland an Corona erkrankt



Immer mehr Profi- und Amateurfussballer sowie Funktionäre sind schon jetzt vom Virus betroffen. Prominentes Beispiel ist Hannover 96-Profi Timo Hübers. Der 23 Jährige infizierte sich vermutlich auf einer Veranstaltung in Hildesheim mit dem hoch ansteckenden Virus.

Durch Quarantäne-Vorschriften müssen ganze Mannschaften aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden. Damit wäre aus Sicht des TuS Haltern ein fairer Wettbewerb und eine Beendigung der Saison nicht mehr möglich.

Klub kritisiert Kosten für Geisterspiele

"Darüber hinaus sehen wir es extrem kritisch, Punktspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen, bei denen wir für die Spieltagskosten in nahezu voller Höhe aufkommen müssen, ohne einen Ausgleich durch Einnahmen erzielen zu können", so der Klub abschließend.