Das Wochenende vom 10.09.21 bis 11.09.21 stand ganz im Zeichen Koshinkan-Karate und seinem Gründer Hans Wecks. Er lud ein, und viele kamen. Freitags abends fand das alljährliche Referententreffen (Koshinkan) in Oberhausen statt. Trotz stellenweise weiter Anreise waren fast alle Bundesländer vertreten. Unsere Treffen dienen dazu, weitere Maßnahmen zu planen, Defizite zu erkennen und zu bereinigen, Erfahrungen auszutauschen und wichtige Entscheidungen zu treffen.

Am Samstag, 11.09.2021 fand dann der Koshinkan Tag, im Budo-Sport-Center 1977 Oberhausen e.V. statt. Als Referenten waren eingesetzt; Hans Wecks 9. DAN; Rudi Witte 8. DAN; Kasim Keles 8.DAN, Hans Ruff 7. DAN und Volker Schwinn 8. DAN. Die Referenten Auswahl versprach ein breites und vielfältiges Training und eingehende Informationen über unsere Stilrichtung. Leider musste Hans Wecks vielen interessierten Karatesportlern/innen, aus Platzgründen und den vorgegebenen Hygienevorschriften, die Teilnahme verwehren.

Nach Veröffentlichung der Ausschreibung war in kürzester Zeit, der Lehrgang komplett ausgebucht. Von morgens 10 Uhr bis zum Nachmittag 15 Uhr wechselten sich die Trainer im 45 Minuten Takt ab. Ein volles und Energieraubendes Programm. Trotzdem waren alle Anwesenden begeistert.

Bevor aber nun die DAN Prüfung stattfinden konnte, stand ein wichtiger Punkt noch aus. Die Ehrung von Hans Wecks. Hans Wecks verabschiedete sich an diesem Tag von seiner aktiven Laufbahn als Karateka. Er hat seinen Gi abgelegt und die Leitung des Budo-Sport-Center Oberhausen an seinen langjährigen Schüler, Freund und Partner Haydar Aksünger 7. DAN abgegeben. Dabei überreichte Hans symbolisch seinen „alten Karategürtel“ an Haydar. Natürlich kamen dabei sehr starke Emotionen hoch, was unschwer zu erkennen war.

Auch der Präsident des Deutschen Karate Verbandes, Wolfgang Weigert, sowie der Geschäftsführer des Karate Dachverbandes NRW Horst Nehm ließen es sich nicht nehmen, extra nach Oberhausen zu kommen, um Hans seinen Dank und Anerkennung auszusprechen. Ein sehr schönes Zeichen, gegenüber den Leistungen und Lebenswerk von Hans Wecks.

Natürlich schlossen sich sehr viele Gratulanten den Glückwünschen an. Selbst aus Dänemark sind Karatefreunde angereist, um wie viele Ehemalige und alte Weggefährten ihre Glückwünsche persönlich zu übermitteln.

Nach der Ehrung begann dann die DAN Prüfung. Für die Prüflinge ein letzter Kraftakt, nach diesem anstrengenden Trainingstag. Als Prüfer fungierten Hans Wecks, Hans Ruff und Volker Schwinn. Beisitzer waren Kasim Keles, Wolfgang Weigert, Uwe Schwehm.

Der Prüfung stellten sichUmut Ince zm 2. DAN; Kevin Ruff zum 3. DAN; Bernd Geisler zum 4. DAN; Dr.Christian P. Oehmichen zum 4. DAN; Andreas Laue zum 6. DAN und Josef Haumann zum 8. DAN. Alle Prüflinge haben ihr Ziel erreicht und konnten am Ende ihre Diplome mit Stolz entgegennehmen. Herzlichen Glückwunsch an alle.

Abends lud Hans Wecks zur Lehrgangsfete ein. Viele nutzten dabei die Gelegenheit Freundschaften aufzufrischen, Erfahrungen auszutauschen und den Abend zu genießen. Dank der vielen fleißigen Helfer, rund um das Koshinkan-Karate Wochenende, wurde es eine gelungene Veranstaltung. Ein großer DANK dazu an das Helferteam des BSC.