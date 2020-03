(JTH) 09.03.20 – Am vergangenen Wochenende traf sich der Judo-Nachwuchs der U15 und U18 zum Borbecker Pokalturnier. Wieder überzeugten die Judoka vom Judo-Team Holten und kehrten mit dreimal Gold und einmal Bronze nach Hause.

In der U15 ging Alex Arseniev -50kg insgesamt dreimal auf die Matte. Er gewann alle Kämpfe vorzeitig per Ippon und stand damit am Ende des Tages ganz oben auf dem Treppchen. Ebenfalls einen ersten Platz erreichten in der U18 Ida Doczyck ( +57kg) und Lars Hoffmann ( -60kg).Beide Athleten hatten je nur einen Kampf zu absolvieren, doch den entschieden sie souverän mit Ippon für sich – Hoffmann bereits nach neun Sekunden, Ida Doczyck, indem sie ihre Gegnerin mit einem Laufwürger am Boden Schachmatt setzte. Felix Arseniev komplettierte die Holtener Medaillensammlung schließlich mit einem dritten Platz -55kg. In der am stärksten besetzten Gewichtsklasse setzte er sich mit einer Waza-ari- und einer Ippon-Wertung zweimal erfolgreich durch. Mehr unter www.judo-team-holten.de.