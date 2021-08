Probetraining – JMC Formation „Eternity“

Nach einer Saison 2021, die gar nicht stattfand, will das neue JMC (früher JMD) Team ETERNITY im nächsten Jahr in der Landesliga endlich starten und sucht dafür motivierte Tänzerinnen im Alter zwischen 16 – 21 Jahren!!

Tanzerfahrung sollte vorhanden sein, im besten Fall in JMC. Kenntnisse in Ballett, Standard, Latein oder Hip-Hop aber auch Turner sind herzlich willkommen.

Interessenten sollten jede Menge Motivation, Hingabe und Ehrgeiz für diesen Mannschaftssport mitbringen.

Nach den Sommerferien wird immer am Donnerstag und Freitag trainiert.

Am 19.08.2021 und 26.08.2021 besteht die Möglichkeit ab 18.00 Uhr am Training probeweise teilzunehmen.

Jazz Modern Dance Kindernachwuchsgruppe

Am 19.08.2021 beginnt nach den Sommerferien wieder das Training!

Ab 17.00 Uhr werden neben dem Erlernen von Choreographien auch Technik, Kondition und Koordination unter professioneller Anleitung trainiert. Da die bestehende Gruppe noch sehr klein ist, suchen wir Unterstützung! Mädchen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren sind herzlich willkommen, um am Training teilzunehmen.

Infos auch unter: anne_s1@outlook.de