Austragungsort der diesjährigen Leichtathletik NRW-Jugendmeisterschaft war am Wochenende Troisdorf. Es war nach der Regions- und der LVN-Meisterschaft die dritte große Meisterschaft innerhalb von zwei Wochen. Joshua Ingenwerth von der DJK SG Tackenberg trat in drei Disziplinen in der Altersklasse M15 an.

Im Weitsprung konnte er nicht ganz an seine starke Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen. Mit guten 5,95 m sicherte er sich dennoch den zweiten Platz.

Im Sprint über die 100 m gingen insgesamt 14 Teilnehmer an den Start. Mit der Vorlaufzeit von 12,20 s verfehlte er aber das selbst gesteckte Ziel einer Zeit unter 12 Sekunden und konnte sich nicht für den Endlauf qualifizieren.

Mit seinem Hausrekord von 48,54 m stand das 14-jährige Leichtathletik-Talent beim Diskuswurf ganz oben auf der Meldeliste. Wie alle anderen Werfer hatte aber auch Joshua große Probleme mit dem sehr glatten Wurfring. Trotzdem konnte er mit soliden 42,48 m die anderen Teilnehmer klar auf die Plätze verweisen und wurde damit NRW-Meister.

E. Weber