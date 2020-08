Im Einladungswettkampf für die Talentteam-Athleten des LVN Nordrhein in Wesel zeigte sich der U14-Athlet Joshua Ingenwerth von der DJK SG Tackenberg mit drei persönlichen Bestleistungen in sehr guter Form. Im Block Wurf trat er zum ersten Mal im Diskuswurf an; die Teilnahme in der Lieblingsdisziplin Speerwurf war aufgrund andauernder Ellenbogen- beschwerden leider nicht möglich. Mit ausgezeichneten 37,14 Metern übertraf er die bereits vielversprechenden Trainingsleistungen und gewann damit klar. Im anschließenden Kugelstoßen zeigte er sich ebenfalls deutlich verbessert und belegte mit einer Weite von 9,50 Meter den zweiten Platz. In der Wahldisziplin Weitsprung konnte Joshua mit sehr konstanten Versuchen sein gesetztes Ziel von fünf Metern gleich mit vier von sechs Sprüngen übertreffen. Die beiden weitesten Versuche landeten bei starken 5,16 Metern, was ihm auch in dieser Disziplin den Sieg einbrachte.

Ralf Ingnewerth