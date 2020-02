Jugend Doppel 2020 –Bünde – A - B Jugend

Bei dieser Meisterschaft nahmen auch zwei Bowler vom BSV Fortuna Oberhausen teil.

Tilo Keller spielte mit Maurice Suchomski ( 1.BC Duisburg ) bei der Jugend männlich A und Annalena Giersig mit Alisha Mertes ( VFL Holsen ) bei der Jugend weiblich B .

In der Vorrunde erspielten Tilo und Maurice 2.378 Pins ( Tilo 1.145 Pins, höchste Einzelspiel 255 Pins und Maurice 1.233 Pins ). Das war dann der 2.Platz. Im Finale konnten sich die Beiden nochmals steigern und zwar auf 2.555 Pins ( Tilo 1.155 Pins und Maurice 1.400 Pins höchste Einzelspiel 278 Pins ). Mit insgesamt 4.933 Pins festigte man den zweiten Platz und damit konnten sich die Beide für die DM 2020 in Berlin qualifizieren, im Juni.

Bei den Mädels lief es noch ein wenig besser. In der Vorrunde erspielten Sie 1.854 Pins ( Annalena 987 Pins und Alisha 957 Pins ), was gleichzeitig der 1.Platz bedeutete. Im Finale konnten sich die Beiden auch nochmal steigern und zwar auf 2.000 Pins ( Annalena 1.070 und Alisha 930 Pins ). Das waren insgesamt 3.854 Pins und damit auch weiterhin der 1.Platz und damit auch die Qualifikation zur Deutschen Meister 2020 in Leipzig ( im April ) .