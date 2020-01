FMAS - Filipino Martial Arts System der EAWK

Das FMAS der EAWK ist ein Kampf-System, welches sich aus dem südostasiatischen philippinischen Kampfkünsten und europäischen Hiebfechten zusammensetzt. Basierend auf dem Gedanken, dass gewaltsame Auseinandersetzungen auch bewaffnet erfolgen können, dient dieses System ausschließlich der reinen Selbstverteidigung und berücksichtigt insbesondere auch psychologische Komponenten wie "Stress" in Extremsituationen. Der Stress für solche Situationen der Selbstverteidigung ist zwar ungleich höher, dennoch geben unsere Instruktoren / Trainer ihr Wissen in einer entspannten und partnerschaftlichen Trainingsatmosphäre an die Schüler weiter. Nicht nur wird über das Training mit potentiellen Waffen die individuelle Widerstandsfähigkeit trainiert, auch vermittelt diese Kampfkunst ein Wissen, welche Möglichkeiten ein bewaffneter Angreifer überhaupt besitzt. Dieses Wissen wiederum dient der Schülerin / dem Schüler, die eigenen waffenlosen Selbstschutzkonzepte zu verbessern. Nicht zuletzt "the Transition of Empty Hands" (die Übertragbarkeit des Waffentrainings in die waffenlose Selbstverteidigung) mit Alltagsgegenstände, wie z.B. Kugelschreiber, Kubotan, Schlüssel, Handy oder ähnlichen, in Gefahrensituationen angewandt werden können, erhöhen die eigenen Selbstschutzpotenziale.

Eine weitere Übertragbarkeit ist die Boxen ähnelnde Schlagbewegung aus dem philippinischen Boxen heraus, welche die Schlagintensität und Schlaghärte verbessert, sei es bewaffnet oder unbewaffnet, hierbei sind auch Ellenbogen und Knietechniken effektive Mittel zum Zweck.

