Laufen und insbesondere der Ausdauersport stärkt das Immunsystem.

Dies ist in der jetzigen Situation enorm wichtig. Daher haben wir auch wieder ab August einige Lauf- & Nordic-Walking-Kurse in Oberhausen ausgeschrieben.

• Nordic Walking Schnupperkurs

• Nordic Walking Kurs

• Laufanfänger Kurs

• Fortgeschrittenen Laufkurs

Der Anfänger Laufkurs & die Nordic-Walking-Kurse sind für reine Anfänger oder Wiedereinsteiger nach einer langen Pause gedacht.

Unser Ziel für den Laufanfänger Kurs ist es, dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin nach 8 Wochen regelmäßigen Trainings 30 Minuten ohne Pause durchlaufen kann. Es wird ganz bewusst Woche für Woche eine langsame Eingewöhnung geben, damit sich neben dem Herz- und Kreislaufsystem, insbesondere auch die Gelenke, Muskeln und Sehnen nach und nach an die Belastung gewöhnen können. Dadurch werden im Vorfeld Verletzungen, Überlastungsschäden und Überforderungen direkt vermieden.

Nur beim Fortgeschrittenen Laufkurs solltest du schon 30-60 Minuten am Stück durchlaufen können. Dieser Kurs richtet sich an diejenigen, die ihre Leistung oder Schrittfrequenz noch weiter steigern möchten. Denn in diesem Kurs werden mehr Intervalle, Fahrtspiele oder auch das Lauf-ABC eingesetzt.

Anmeldung und weitere Infos erfährst du unter https://runtotransform.de